Samanyolu Haber /Teknoloji / 2 bin 100 yaşındaki dünyanın ilk bilgisayarının gizemi çözülüyor /18 Mart 2021 13:42

2 bin 100 yaşındaki dünyanın ilk bilgisayarının gizemi çözülüyor

Antik Yunanistan’dan kalan ve “ilk mekanik bilgisayar” olarak kabul edilen Antikythera’nın sırrı, dijital modelleme sayesinde çözülüyor.

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Keşfedilmesinden bu yana geçen yaklaşık 120 yıl içinde, Antikythera Mekanizması araştırmacıları sürekli hayrete düşürdü ve şaşırttı. Eski Yunan’dan kalma bu elle çalıştırılan mekanik cihaz, dünyanın ilk analog bilgisayarı olarak kabul edildi ve Güneş’in konumlarını, Ay, gezegenler ve tutulmaları tahmin etmek için kullanıldığı düşünülüyor. Ama nasıl çalıştığını halen tam olarak çözebilmiş değiliz.

Scientific Reports‘ta yayınlanan yeni bir makalede, University College London’dan (UCL) multidisipliner bir ekip, cihazın şimdiye kadarki en doğru dijital kopyası olduğunu iddia ettikleri yeni bir model üretti. Bu modelin, cihazın nasıl çalıştığını daha net anlamamızı sağlaması bekleniyor.

Antikythera Mekanizması, 1901’de Yunan sünger dalgıçları tarafından bir Roma gemi enkazında keşfedilmişti. Milat’tan Önce 87 yılında yapıldığı ve MÖ 76 yılında kaybedildiği sanılıyor. Bulunuş yeri olarak Girit Adası yakınlarında Antikythera adası gösteriliyor. Bir Roma gemi batığı içinde bulunan Antikythera, resmi adıyla Antikythera olarak ve Cerigotto, Sijiljo ile Stus adları ile anılıyor. 120 yıl önce bulunan bu mekanizmanın bugün haber olmasının nedeni ise, bilinen tüm paçaları kullanılarak kusursuz bir dijital modelinin ilk kez ortaya çıkartılmış olması. 82 parçaya bölünmüş bu inanılmaz cihazın sadece üçte biri hayatta kalmıştı. Onu yeniden inşa etmek sadece bir arkeoloji meselesi değil, aynı zamanda mühendislik, astronomi ve matematik meselesi olarak kabul ediliyor.

İş zorlayıcı olsa da, Antikythera Mekanizmasının gizeminin çözülebilmesi için daha fazlasına ihtiyaç var. Ekip, yeni bir sürüm daha oluşturmayı planlıyor. Çalışmanın ortak yazarı Dr. Adam Wojcik, “Bu, evrenin bu mekanizmada nasıl modellendiğine dair önemli bir teorik ilerleme” diyor ve ekliyor: “Şimdi onun fizibilitesini eski tekniklerle yaparak kanıtlamalıyız. En büyük problem, astronomi çıktılarını veren iç içe geçmiş tüpleri tekrar oluşturmak olacak.”
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