2 bin 359 mahkûm Korona'dan öldü!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyaletinde, hakkındaki idam kararının infazını bekleyen mahkûm yeni tip Coronavirus (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.







Avukat Jeremy Schepers, müvekkili Jorge Villanueva'nın 27 yıl önce Texas'ın Houston şehrinde 77 yaşındaki bir kadına tecavüz etmek, şiddet uygulamak ve daha sonra boğarak öldürmekle suçlanarak idama mahkûm edildiğini söyledi.





HASTANEYE KALDIRILDI, KURTARILAMADI





Schepers, karaciğer kanseri tedavisi gören müvekkiline yakın zamanda Covid-19 tanısı konulduğunu ifade etti.





Villanueva'nın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini belirten Schepers, hastane kayıtlarına göre müvekkilinin Covid-19 sebebiyle öldüğünü aktardı.





Teksas Ceza Adaleti Bölümü Sözcüsü Jeremy Desel, Villanueva'nın 6 Şubat'ta Galveston Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini açıkladı.





Desel, Villanueva'nın ölümüyle ilgili soruşturma açıldığını belirtti.





2 BİN 359 MAHKÛM MAHKÛM KORONA'DAN ÖLDÜ





Associated Press ve Marshall Projesi ortaklığında yapılan incelemede, ülkedeki eyalet ve federal cezaevlerinde bulunan mahkûmlardan en az 2 bin 359'unun Covid-19 nedeniyle öldüğü kaydedildi.





Texas'ta ise 187 mahkûm Covid-19 sebebiyle öldü.