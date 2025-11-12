2 bin 430 yıl hapsi istenen İmamoğlu'ndan ilk açıklama: 'Gazi Meclisimizi göreve çağırıyorum!'

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 237 gün sonra hazırlanan İBB iddianamesine ilişkin açıklama yaptı.





İddianamede İmamoğlu 'suç örgütü lideri' olarak tanımlandı.





İMAMOĞLU'NDAN İLK TEPKİ

Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından paylaşılan açıklamasında, hazırlanan iddianameyi ve iktidarı sert sözlerle eleştirdi.





"İftiralar, kumpaslar, yargıda görülmemiş saldırı ve tacizlerle yürüttükleri hukuksuz soruşturma sonucunda 237 gün sonra iddianameyi hazırlayabildiler" diyen İmamoğlu, "Öyle bir iddianame ki; iş aylardır üstünde tepindikleri sözde yolsuzluk ve rüşvet iftiralarından çıkıp, Cumhuriyetimizin kurucusu CHP’yi hedef almaya varmış. Size yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.





"HODRİ MEYDAN!"

"Yazdığınız iddianame; İnsanları tehdit ederek, rehin alarak, baskıyla iftiraya zorlayarak, kuyruk kuyruğa dizip bağladığınız yalanlardan ibarettir" diyen İmamoğlu, "Gerçekten cesaretiniz var mı? Hodri Meydan!" diyerek rest çekti.





TBMM'Yİ GÖREVE ÇAĞIRDI

"Duruşmayı canlı yayınlayın, herkes yalanlarınızı, iftiralarınızı görsün! Toplumun vicdanına, milletin adalet duygusuna bir kez olsun güvenin. 'Biz mi suçluyuz, yoksa bu hukuksuz soruşturmayı yürütenler mi?' kararı millet versin!" diyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:





"Millet iradesinin temsilcisi, toplum vicdanının simgesi Gazi Meclisimizi göreve çağırıyorum.





Mahkemenin TRT ekranlarından ve diğer kanallardan yayınlanabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi harekete geçsin. Milletin temsilcileri, milletin geleceğini ilgilendiren bu yargı sürecini milletten gizlemesin!





Alnımız ak, başımız dik! Bizim bu aziz millete hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok!"







