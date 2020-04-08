2 bin 600 kişiye soruldu: Korona mücadelesinde hükümet başarılı mı?

MAK’ın araştırmasına göre, yaklaşık her beş katılımcıdan biri ‘korona sonrası siyasi tercihlerinde değişiklik olacağını’ söylerken yüzde 48 tercihinin değişmeyeceğini söyledi. Bu soruya “Kararsızım” veya “Cevap yok” diyenlerin oranı yüzde 34 gibi yüksek bir oranda çıktı. Katılımcılar, hükümetin yaptığı en doğru işin ücretsiz tedavi ve maske dağıtımı olduğunu söylerken, yaptığı en büyük yanlışın ise ‘belediyelerin yardım toplamasını engellemek’ olduğunu söyledi.







Diken.com.tr'de yer alan habere göre MAK Danışmanlık’ın ‘Koronavirüs mücadelesinde neredeyiz?’ başlıklı araştırması, 7 Nisan tarihinde (dün) canlı telefon görüşmesi yoluyla 2 bin 600 kişiyle görüşülerek yapıldı.





Araştırmada katılımcıların yüzde 57.5’i erkek, yüzde 42.5’i kadındı.





“Koronavirüs mücadelesinde hükümeti başarılı buluyor musunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 63’e “Evet” derken, yüzde 24’ü “Hayır” yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 13’ü ise “Kararsızım” veya “Cevap yok” karşılığını verdi. MAK’ın bu sonuca ilişkin analizinde şöyle dendi: “Katılımcılar bu soruya yüksek düzeyde ‘Evet’ cevabı vererek hükümete desteklerini ortaya koymuşlardır. Ancak bu destek bu sürecin başladığı ilk günlerde biraz daha yüksekti. Uzayan süreç doğal tedirginliği beraberinde getirecektir.”





Siyasi dengeler değişebilir





“Şu ana kadarki gelişmeleri düşündüğünüzde koronavirüs öncesinde ve sonrasında siyasi tercihlerinizde bir değişiklik olacak mı” sorusuna “Evet” diyenlerin oranı yüzde 18 oldu. Bu soruya “Hayır” diyenlerin oranı yüzde 48 olurken, “Kararsızım” veya “Cevap yok” diyenlerin oranı yüzde 34 gibi yüksek bir oranda çıktı. MAK, bu soruya verilen yanıtı analiz ederken “Görünen o ki koronavirüs sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Türkiye’nin yarınlarında vatandaş yeni arayışlarla mevcut denklemleri bozabilir” değerlendirmesinde bulundu.





Kriz bekleyenlerin oranı





“Koronavirüs sonrasında ülkemizde bir ekonomik kriz çıkabileceğini düşünüyor musunuz” sorusuna yüzde 41 “Evet”, yüzde 43 “Hayır”, yüzde 16 ise “Kararsız veya cevap yok” dedi.





En doğru iş: Tedavinin ücretsiz olması





“Size göre koronavirüs ile mücadele atılan en doğru adımlar nelerdir” sorusuna verilen yanıtlar şöyle sıralandı:





-Tedavinin ücretsiz olması – ücretsiz maske vs. dağıtılması: Yüzde 26

-Ekonomide atılan adımlar: Yüzde 18

-Sağlık bakanının halkı düzenli bilgilendirmesi: Yüzde 14

-Bilim Kurulu’nun kurulması: Yüzde 12

-Vefa çalışmaları ve sosyal yardımlar: Yüzde 8

-Diğer: Yüzde 16

-Cevap yok-kararsız: Yüzde 6





En önemli yanlış: Belediyeleri engellemek





“Koronavirüs ile mücadelede idarenin yaptığı en önemli yanlışlar nelerdir” sorusuna verilen yanıtlarda yüzde 27 ile “Belediyelerin yardım toplamasını engellemek” ilk sırada yer aldı. Katılımcıların yanlış buldukları diğer uygulamalar ise şöyle sıralandı:





-Siyasi parti liderleri ve belediye başkanları ile istişari hareket edilmemesi: Yüzde 23

-Alt gelir grupları için yeterince kaynak bulup vatandaşa dağıtamaması: Yüzde 16

-Kanal İstanbul ihalesinin zamanlaması: Yüzde 14

-Sokağa çıkma yasağı-şehirlerarası seyahat yasağının getirilmesi konusunda gecikilmesi: Yüzde 7

-Diğerleri: Yüzde 9

-Kararsız-cevap yok: 4





Yüzde 61 gelecekten umutlu





“Koronavirüsle mücadele sonrasında ülkemizin geleceğinden umutlu musunuz” sorusuna yüzde 61 ile “Evet”, yüzde 34 ile “Hayır” yanıtı geldi. Yüzde 5 ise “Kararsızım” veya “Cevap yok” diye yanıt verdi.





‘Daha çok dua ediyorum’





Katılımcıların yüzde 54’ü “Koronavirüs ile mücadele inanç değerlerinize olumlu ya da olumsuz etki yaptı mı” sorusuna “Evet, olumlu anlamda etkiledi, daha fazla dua ve ibadet yapıyorum” yanıtını verdi. Yüzde 41 ise “Hayır, konunun dinle ilgisinin olduğunu düşünmüyorum”, yüzde 5 ise “Kararsızım” veya “Cevap yok” dedi.



