Samanyolu Haber /Ekonomi / Korona krizi finans devini vurdu /30 Kasım 2020 12:40

Korona krizi finans devini vurdu

Hollanda'nın önde gelen bankalarından ABN Ambro küçülme kararı aldı. Banka 2 bin 850 kişiyi işten çıkaracak.

SHABER3.COM

ANB Amro, yatırım bankacılığı alanındaki yatırımlarından çekilerek önümüzdeki dört yıl içerisinde iş gücünü yüzde 15 azaltmayı planlıyor.

Şirket 2024 yılına kadar 840 milyon dolar tasarruf etmeyi planlıyor ve tenkisatın büyük bir kısmına ise 2022 yılında başlayacak. ABN Amro’nun 19 bin civarında çalışanı bulunuyor, bunların tahminen 2.850'si önümüzdeki dört yılda işlerini kaybedecek.

KÂRIN YÜZDE 50'SİNİ DAĞITABİLECEK

ABN Amro şirketin bireysel yatırımcılarda yaşadığı kayıp sonrasında yılın ilk yarısında zarar etmişti, fakat sonrasında üçüncü çeyreği kâr ile kapattı.

Banka daha önce hissedarlarına en az kârın yüzde 50’sini temettü (kâr payı) olarak ödeme sözü vermişti. 

Yatırımcılarına bu oranın üzerindeki temettü dağıtımını hisse geri alımı olarak gerçekleştiriyor.
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