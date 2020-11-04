2 bin 853 bankacı daha işsiz

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) verilerine göre 34’ü mevduat, 14’ü kalkınma ve yatırım olmak üzere 48 bankadaki çalışan sayısı 2 bin 853 kişi azaldı.





İlk 9 ayda kamu bankaları 259 kişiyi işten çıkardı. Özel sermayeli mevduat bankaları 1.056, yabancı sermaye mevduat bankaları ise 851 kişinin sözleşmesini feshetti.





2014 VE 2015 ZİRVELERİ HAYAL OLDU





Aynı dönemde kalkınma ve yatırım bankaları da 11 kişinin işine son verdi. Bankaların şube sayısı 2020 yılı eylül ayı sonundu 10 bin 79 adede indi. Geçen yıl 10 bin 289 banka şubesi faaldi.

Çalışan sayısı 2015 yılında 201 bin 205 kişiye, şube sayısı da 2014 yılında 11 bin 223'e kadar yükselmişti.





Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin raporlarına göre 6 katılım bankasında eylül sonu itibarıyla 16 bin 701 kişi istihdam ediliyor. 2019 sonunda 16 bin 40 kişi istihdam ediliyordu.





Şube sayısı ise 2020 yılı eylül ayı itibarıyla 1.221. Geçen yıl katılım bankalarının toplam şube sayısı 1.154'tü.