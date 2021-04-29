'Organize İşler'den kaç kişi faydalandı? Tam rakam belli oldu

NTV'de katıldığı programda konuşan Bakan Soylu, son günlerde basında yer alan belediyeler aracılığıyla yurt dışına yapılan gezilerle ilgili, "2018'de yani pasaportlar nüfus idaresine geçtikten sonra hizmet pasaportu ile yurt dışına çıkan toplam kişi sayısı 109 bin. Belediyelerden grup halinde yani bir organizasyonla yurt dışına çıkan, illa ki bunlar gidip de kalanlar değil, 2 bin 872 kişi. Pasaport süresi bitip dönmeyen 804 kişi." dedi.







Bakan Soylu, "Son 6-7 ayda 4 bin 496 kişinin hizmet damgalı pasaport talebi valiliklerimizce reddedilmiştir. Valiler idari yetkisini kullanmışlar, biz bu pasaportları vermeyelim demişler. Netice itibarıyla bu esnada gidenler de olmuş. Malatya Yeşilyurt'la ilgili bu hadise gelince 1,5 ay önce biz hemen soruşturmaya başladık. Elazığ'la ilgili soruşturmaya başladık. Oradaki bir veya iki belediye var, soruşturmaya başladık. Malatya ve Elazığ'ı da ilave edersek 19 ilde 27 belediyede şu anda 13 müfettişimiz bu soruşturmayı yapıyor. Sonuç ne çıkacak, kim gitti, kim gelmedi." diye konuştu.





"Belediyelerden yurt dışına çıkan 2 bin 872 kişi"





Bu soruşturmanın devam edeceğinin, biraz sabırlı olunması gerektiğinin altını çizen Soylu, "2018'de yani pasaportlar nüfus idaresine geçtikten sonra hizmet pasaportu ile yurt dışına çıkan toplam kişi sayısı 109 bin. Belediyelerden grup halinde yani bir organizasyonla yurt dışına çıkan, illa ki bunlar gidip de kalanlar değil, 2 bin 872 kişi. Pasaport süresi bitip dönmeyen 804 kişi." bilgisini paylaştı.





İçişleri Bakanı Soylu, 2000-2018 yılları arasında, bu işlemler emniyet bünyesindeyken toplam 7 bin 557 kişiye hizmet pasaportu verildiğini ve bu dönemde de gidip dönmeyen var mı diye bakıldığını kaydetti.