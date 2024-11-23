2 cinayet işlemişti: Selma Ateş saldırısının azmettiricisi Servet Bozkurt tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden katil zanlısı Servet Bozkurt ile Bozkurt'un kaçmasına ve saklanmasına yardım eden 2 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





Öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'ın ablası Selma Ateş'e yönelik saldırıyı azmettiren ve elektronik kelepçeli olduğu halde Ankara'da iki cinayet işleyip kaçan Servet Bozkurt tutuklandı.Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Bozkurt'un Beylikdüzü'nde iki gün önce yakalandığını bildirmişti.Alınan bilgiye göre, Ankara'da boşanma aşamasında olduğu eşi Elif Bozkurt ve tartıştığı Hasan Ş'yi öldürdükten sonra İstanbul'da yakalanan Servet Bozkurt ile beraberindeki 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e yönelik saldırıyı azmettiren Bozkurt, elektronik kelepçeli olduğu halde Ankara'da iki cinayet işledi ve kaçtı. Bozkurt, önce evli olduğu kadını daha sonra ise kadının sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi bir tekel bayide öldürdü. Ev hapsinde bulunan Bozkurt'un elektronik kelepçeyi kırarak cinayetleri işlediği öğrenildi.