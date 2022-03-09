Samanyolu Haber /Ekonomi / 2 enerji santrali daha peşkeş çekiliyor /09 Mart 2022 10:24

2 enerji santrali daha peşkeş çekiliyor

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 2 ayrı Cumhurbaşkanı kararına göre, EÜAŞ'a ait Tekirdağ Doğalgaz Kombine Çevrim A ve B santralleri ve santrallere ait araziler ile devletin tasarrufu altında bulunan deniz alanları özelleştirme kapsamına alındı. Bakalım bu santrelelri Katalı bir iş adamı mı yoksa Ruslar mı alacak!.

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Elektrik Üretim AŞ’ye (EÜAŞ) ait Tekirdağ Doğalgaz Kombine Çevrim A ve B santralleri ve santrallere ait araziler ile devletin tasarrufu altında bulunan deniz alanları özelleştirme kapsamına alındı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan 2 ayrı Cumhurbaşkanı kararına göre, her iki santral ve santrallere ait taşınmazlar varlık satış yöntemiyle, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kara ve deniz alanları ise işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilecek.

2025’E KADAR TAMAMLANACAK

İlanlara göre, Tekirdağ Doğalgaz Kombine Çevrim A Santraline ait Marmara Ereğlisi’nde toplam 21 arazi ve koordinatları belirli 15 deniz alanı, Tekirdağ Doğalgaz Kombine Çevrim B Santraline ait 5 arazi ve koordinatları belirli 24 deniz alanı bulunuyor.

Her iki özelleştirme işlemi 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanacak.
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