Samanyolu Haber /Gündem / 2 gündür kapalı olan Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı /04 Nisan 2022 16:33

2 gündür kapalı olan Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı

Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Bolu Dağı Tüneli kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti girişinde cumartesi akşamı heyelan meydana geldi. Tünelin üzerindeki toprak yola kaydı. TEM otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken İstanbul yönüne giden araç sürücüleri Abant kavşağından, Ankara yönüne gidenler ise Kaynaşlı kavşağından D-100 kara yoluna yönlendirildi.
 
Karayolları Genel Müdürlüğü, 2 Nisan da heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tünelinde heyelan kaldırma çalışmalarının sona erdiğini temizlik çalışmalarının ardından tünelin kontrollü olarak ulaşıma açıldığını duyurdu.
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