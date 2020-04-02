Samanyolu Haber /Ekonomi / Tsunamiden farksız: 2 haftada 10 milyon kişi... /02 Nisan 2020 18:05

Tsunamiden farksız: 2 haftada 10 milyon kişi...

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında 200 bine yakın vak'a sayısı ile ilk sıraya yükselen Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik patladı. 2 haftada 10 milyon insan işsiz kaldı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 28 Mart haftasında işsizlik maaşına müracaat edenlerin sayısı 6,6 milyona ulaştı. Bir evvelki hafta işsizlik müracaatı 3,3 milyon seviyesindeydi. 

Morgan Stanley'in bu hafta için işsizlik başvuru tahmini 4,5 milyon, Goldman Sachs'ın tahmini ise 5,5 milyondu. 

EN FAZLA VAK'A AMERİKA'DA

Yeni tip Koronavirüs vak'alarının 216 bini aştığı ABD dünyada en fazla vak'a görülen ülke oldu. 

ABD Başkanı Donald Trump, Koronavirüs tedbirlerinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını kaydetmişti. 
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