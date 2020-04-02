Tsunamiden farksız: 2 haftada 10 milyon kişi...

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 28 Mart haftasında işsizlik maaşına müracaat edenlerin sayısı 6,6 milyona ulaştı. Bir evvelki hafta işsizlik müracaatı 3,3 milyon seviyesindeydi.

Morgan Stanley'in bu hafta için işsizlik başvuru tahmini 4,5 milyon, Goldman Sachs'ın tahmini ise 5,5 milyondu.





EN FAZLA VAK'A AMERİKA'DA







Yeni tip Koronavirüs vak'alarının 216 bini aştığı ABD dünyada en fazla vak'a görülen ülke oldu.





ABD Başkanı Donald Trump, Koronavirüs tedbirlerinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını kaydetmişti.