2 Kasım'a kadar ödeme yapmazsa!

Türkiye’nin en büyük teknoloji ürünleri mağazalarından biri olan BİMEKS mali krizi gerekçe göstererek önce birçok mağazasını kapattı, akabinde 1.500 kişiyi işten çıkardı.







2016 ve 2018 yılları arasında da tazminatsız işten çıkarılan BİMEKS işçileri, haklarını alabilmek için 4 yıldır mücadeleye devam ediyor.







BİMEKS işçileri, hakları verilmediği takdirde 2 Kasım’da patronlarından Vedat Akgiray’ın ders verdiği Boğaziçi Üniversitesi önünde çadır kurarak nöbet tutacaklarını belirtti.





149 MAĞAZA KAPATILDI, 1.500 KİŞİ KAPININ ÖNÜNE KONULDU





İşten çıkarılan satın alma personeli Atakan Başaran, “Şirket, 140 üzerinde şubeye sahipken ve her şubede 30 milyon TL'lik mal varken şu anda Çekmeköy’de 30 metrekarelik dükkânda hayatına devam ediyor. 100'ün üzerinde mağaza kapandı." dedi.





BİMEKS'in ortaklarından Vedat Akgiray, Boğaziçi Üniversitesi’nde finans profesörü olarak ders veriyor.





Akgiray’a 1.500 işçisine borcu olduğu söylendiğinde, "Ben şirketi kardeşime devrettim. "diyor. Murat Akgiray ise "İşçilerin maaşını ve tazminatını ödeyeceğim.” diyerek oyalıyor.





Davayı kazanmalarına rağmen şirketin üzerinde hiçbir şey olmadığı için haciz işleminin başlatılamadığını kaydeden Başaran, “1.500 işçi 20 senelik tazminatlarını alamıyor. Şirket iflasını açıklamadı. 1.500 işçinin alacağı para 30 milyan TL'nin üzerinde. Türkiye’nin en zengin 100 iş insanı listesine girmiş Murat Akgiray’dan alacağımız var.” diye konuştu.





1.500 kişi, BİMEKS'in 4 yıldır maaş ve tazminatlarını ödemediğini belirterek, eylem yapıyor.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖNÜNDE EYLEM HAZIRLIĞI





Boğaziçi ve Özyeğin üniversitelerinin önünde haklarını alabilmek için eylemler yaptıkları söyleyen Başaran, şöyle devam etti: “Arkadaşlarımız haklarını alabilmek için yaptıkları eylemlerde polis tarafından darp ediliyor, gözaltına alınıyor. Boğaziçi Üniversitesi önünde 2 Kasım günü büyük direniş çadırı kuracağız. 2 ilde şirketin patronları hakkında suç duyurusunda bulunduk, ancak hiçbir savcı bize dönüş yapmadı. Türkiye’nin en büyük perakende şirketi batmış ve Çalışma Bakanı bir kere bile bu işçilerin tazminatını ödedin mi diye sormamış. Patron, şirketin içini boşaltıyor, işçiye maaşını vermiyor. Sonrasında da hayatına devam edebiliyor.”





BİMEKS'İN SAHİPLERİ AKADEMİSYEN





BİMEKS, 1990 yılında Mehmet Murat Akgiray ve Ahmet Vedat Akgiray kardeşler tarafından kuruldu.





BİMEKS, 2016 yılının aralık ayı itibarıyla 60 ilde 135 mağazaya ulaştı, ancak ani bir kararla yaklaşık 1.500 işçisini, 2016 ve 2018 yılları arasında birikmiş maaşları ve tazminatlarını vermeden işten çıkardı. Son 3 yıldır ise şirketin iflasını açıklamadığı öğrenildi.





Cumhuriyet'in haberine göre şirketin sahiplerinden Vedat Akgiray Boğaziçi Üniversitesi’nde, kardeşi Ahmet Akgiray ise Özyeğin Üniversitesi’nde akademisyen olarak görev yapıyor.



