2 kıta ve 5 ülke geçecekti, iki durak sonra geri döndü

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), Çin'e uğurlanan ilk ihracat treninin Maltepe İstasyonu'nda üzerindeki pankartlar söküldükten sonra Halkalı Garı'na geri getirildiğini kaydetti.





Türkiye'den Çin'e ilk ihracat treni dün Marmaray Kazlıçeşme istasyonundan uğurlanmıştı. Uğurlama töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İlk trenimizdeki 42 konteynerin içerisinde Çin'e beyaz eşya taşıması yapacağız. Trenimiz 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek 12 günde yükünü Çin'e ulaştıracak." demişti.





TREN MALTEPE İSTASYONU'NDA DURDULDU





Ancak trenin Maltepe istasyonunda durdurulduğu, üzerindeki pankartlar söküldükten sonra geri döndüğü ortaya çıktı.





Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Toplamda 42 konteyner içinde beyaz eşya taşıyan ilk ihracat trenini 04.12.2020 tarihinde saat 14:00'te Kazlıçeşme istasyonundan Çin'in Xi'an şehrine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından uğurlandığı gibi basında ve sosyal medyada haber olmuştur."





Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun İstanbul Halkalı istasyonundan uğurladığı yük treni iki durak sonra geri döndü. Seferin iptal edildiği hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.





"Çin'e tren gönderiyoruz" diye tören yapıldığını ve trenin Marmaray'dan geçirildiğini belirtilen BTS açıklamasında, "Maltepe istasyonunda tren üstüne asılı pankartlar sökülmüş ve tren, geri Halkalı Garı'na getirilmiştir." denildi.





SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA SAATLER KALA TREN SEFERLERİ TEHİR EDİLDİ





Sendika yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında sokağa çıkma yasağına saatler kala düzenlenen tören sebebiyle tren seferlerinin tehir ettirildiğini vurguladı.





Açıklama şöyle devam etti: "56 saatlik sokağa çıkma yasağının başlamasına saatler kala, insanların bir an önce evlerine yetişme telaşını yaşadığı anlarda; TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ Yönetiminin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanının övgüsüne mazhar olma, koltuğu sağlamlaştırma ve şov yapma hesabının, İstanbul gibi büyük bir metropolde sebep olduğu trafik aksaması ve tehirler, Korona salgını döneminde yolcu birikmesine, sosyal mesafenin ortadan kalmasına, hastalığın yayılma oranının artmasına ve yolcu memnuniyetsizliğine yol açmıştır."





MARMARAY'DA 10 TREN SEFERİ KISITLANDI





BTS'nin açıklamasında, "Çin'in Xi'an şehrine gidecek 15.274 özel yük treninin Marmaray tüp tünelinden geçirilmesi esnasında 9 adet Marmaray treninin seferi iptal edilmiş, 10 adet Marmaray treninin sefer bölgesi kısaltılmış, 9 adet Marmaray treni de toplam 92 dakika tehir (rötar) etmiştir." ifadeleri kullanıldı.





Marmaray'dan geçerek Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve Orta Koridor üzerinden Çin'e ulaşacak tren 8 bin 693 kilometre yol kat edip 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek 12 günün sonunda yükünü Çin'e ulaştıracaktı.