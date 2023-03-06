2 lider ve 2 başkan görüştü

İYİ Parti lideri Meral Akşener, geçtiğimiz hafta içi ağır eleştirileri sonrasında altılı masadan ayrılmıştı. Bu beklenmedik gelişme depremle beraber Türkiye'nin en önemli gündem maddesi olmuştu. Altılı masa krizinin ardından bugün Ankara'da sıcak saatler yaşanıyor.







Akşener'in adaylık için çağrıda bulunduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Akşener'i genel merkezde ziyaret etti.





İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcıları olmaları önerisini sunduğunu bildirdi.





İmamoğlu ve Yavaş, görüşmenin ardından Millet İttifakı toplantısına ev sahipliği yapacak Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gitti.





Gelen son dakika bilgisine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Meral Akşener, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu birlikte görüştü.





Akşener'in Millet İttifakı toplantısında beş liderle birlikte katılıp katılmayacağı tartışılırken liderlerin toplantısının 16.00'ya ertelendiği ifade edildi.





Öte yandan Reuters'ın servis ettiği habere göre, CHP'li bir yetkili, Akşener'in önerisinin kabul edildiğini bildirdi.



