2 milyar kişi evde oturuyor

Euronews'te yer alan habere göre Dünya Sağlık Örgütü, ülkelere, bütün şüpheli vakaların mutlaka testten geçirilmesi çağrısında bulundu.





Otomotiv devleri, Covid-19 salgınıyla mücadele için solunum cihazı üretecek





Uluslararası otomotiv şirketleri ise yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadeleye destek olmak için solunum cihazı ve diğer tıbbi donanımları üretmeye başlayacak.





ABD'de General Motors, Ford ve Tesla, üretim kapasitelerinin bir bölümünü salgınla mücadele çabalarına destek için kullanmaya hazırlanıyor.





ABD'li üreticiler General Motors, Ford ve Tesla, Covid-19 hastalarının bakımı için kritik olan ve ABD'de vaka sayısının giderek artmasıyla stoğunun yetersiz kalacağı tahmin edilen solunum cihazlarının büyük ölçekte üretilmesi için imkanlarını seferber edeceklerini açıkladı.





AB’de ekonomik durgunluk beklentisi artıyor





Çin’den yayılan virüste, Avrupa’da ölenlerin sayısı bugün itibarıyla 10 bini geçerken, Avrupa Birliği, bütçe kriteri olarak bilinen büyüme ve istikrar paktını askıya aldığını açıklamıştı.





AB’nin en güçlü ekonomisi olarak bilinen Almanya, bütçe açıklarıyla ilgili anayasal sınırlanmaları askıya aldığını duyururken, ekonomik durgunluğa karşı hazırlıklarını başlattı.