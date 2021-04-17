Samanyolu Haber /Gündem / 2 milyon çiftçi borç batağında /17 Nisan 2021 09:11

2 milyon çiftçi borç batağında

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, “Çiftçi 150 milyarlık borcuna çözüm beklerken, hükümet vadesi geçmiş 900 milyonluk alacağının peşinde” dedi.

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Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından çiftçilere kullandırılan ve vadesinde ödenmediği için takibe düşen kredi borçlarının yüzde 12 ile yüzde 18 faiz uygulanarak yapılandırılmasını öngören teklif Meclis'ten geçti. Sadece 21 bin çiftçiyi kapsayan düzenlemeyi eleştiren CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, “Bugün 2 milyon çiftçimiz borç batağında. Toplam borç 150 milyar lirayı bulmuş. Yani çiftçimiz 150 milyarlık borcuna bir çözüm beklerken, hükümet vadesi geçmiş 900 milyonluk alacağının peşinde, ne koparırsam kâr kafasında” dedi.


BU İNAT NİYE? 

2002 yılından bu yana kayıtlı 700 binin üzerinde çiftçinin üretimden ayrılmasına, 3 milyon hektarın üzerinde tarım alanının azalmasına neden olan yanlış uygulamalara ısrarla devam edildiğini vurgulayan Özer, “Bu inadın bir sebebi olmalı. Yoksa niye gün be gün üretimden kopulmasına izin verilsin ve çiftçinin derdine bu denli kayıtsız kalınsın” ifadelerini kullandı.

BUNUN ADI TEFECİLİK
Düzenlemeyle çiftçilerin Ekim 2021 sonuna kadar, ister borcunun tamamını kapatacak isterse en az yüzde 30'unu ödeyerek taksitlendireceğini, yapılandırılacak kredilere yüzde 12-18 basit usulde faiz uygulanacağını belirten Özer, “Böyle bir yapılandırma olur mu? Bunun adı tefeciliktir. Takipteki kredi faizlerinin silinmesi ve ana paranın 5 yıldan az olmayacak şekilde yapılandırılması gerekir” dedi.
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