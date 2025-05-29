2 milyon gizli belge ifşa edildi, Rusya’nın nükleer sırları ortalığa saçıldı

Rusya’nın nükleer cephaneliğini modernize etme sürecine dair iki milyon belge, kamuya açık bir veri tabanında ifşa edildi.





Almanya’dan Der Spiegel ve Danimarka merkezli araştırma kuruluşu Danwatch’ın ortak çalışmasıyla ortaya çıkarılan bu sızıntı, Kremlin’in nükleer altyapısına ilişkin bugüne dek görülmemiş düzeyde bilgi içeriyor.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre sızdırılan belgeler, Orenburg bölgesindeki Yasni kenti yakınlarında bulunan iki stratejik füze üssüne ait.





Bu üslerde, Rusya’nın en gelişmiş nükleer silahlarından biri olan hipersonik Avangard füze sistemi bulunuyor. Avangard, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2018’de tanıttığı altı yeni stratejik silahtan biri olarak öne çıkıyor.





UYDU GÖRÜNTÜSÜNDEN YER ALTI TÜNELLERİNE





Amerika’daki Nükleer Bilgi Projesi Direktörü Hans Kristensen, bugüne dek yalnızca uydu fotoğraflarıyla uzaktan izlenebilen tesislerin artık içeriden de analiz edilebileceğini vurguladı:





“Bu belgeler sayesinde yer altı tünelleri ve bina içlerine dair detaylara ulaşmak mümkün hale geldi. Bu, şimdiye dek görülmemiş bir durum.”





Belgelerde, üslerin elektrik altyapısından alarm sistemlerine, sensör yerleşimlerinden bilişim ağlarına kadar birçok hassas detay yer alıyor.





Hatta duvarlardaki güvenlik yazıları bile belgelenmiş: “Dur! Yasak bölge!”





ASKERİ YAŞAM DA BELGELERDE





Sızıntı sadece güvenlik açıklarını ortaya koymakla kalmıyor. Belgelerde üslerde kalan askerler için tasarlanan eğlence alanları, spor salonları ve masa oyunları gibi yaşam alanları da yer alıyor. Bu yönüyle belgeler, hem askeri hem sosyokültürel yapının çözümlemesine olanak tanıyor.





Danwatch ve Der Spiegel’in “Büyük Güvenlik Açığı: Rus Nükleer Tesisleri İnternette İfşa Edildi” başlıklı haberine göre, Rusya son 10 yılda birçok nükleer tesisi yıkarak yeniden inşa etti. Bu süreçte yüzlerce yeni kışla, gözlem noktası, yer altı tüneli ve kontrol merkezi inşa edildi.









Rusya, askeri projelere dair bilgileri yalnızca yerli ve onaylı yüklenicilerle paylaşmak için kapalı bir veri sistemi oluşturmuştu. Ancak sahada görev alan yüklenicilerin bazıları, bu hassas belgeleri 2024 yılı ortasında kamuya açık ihalelere ek dosya olarak yükledi. Sızıntının kaynağı da bu dosyalar oldu.





“ZAYIF NOKTALARI TESPİT ETMEK MÜMKÜN”





İngiliz ordusunun eski istihbarat subayı Philip Ingram, sızıntının yarattığı tehlikeyi şöyle özetledi:





“Elektriğin kaynağını, suyun nereden geldiğini ve sistemlerin nasıl bağlandığını bilirseniz, zayıf noktaları da tespit edebilirsiniz.”





Norveç Savunma Akademisi'nden Tom Røseth, Rusya’nın nükleer altyapısını modernize etmesinin kamu yararı açısından önemli olduğunu vurguladı.





Kremlin’in Ukrayna işgali sonrasında sık sık nükleer tehditlerde bulunduğunu hatırlatan Røseth, şu ifadeleri kullandı:





“Avrupa’nın güvenlik politikası köklü bir dönüşüm geçiriyor. Rusya’nın nükleer cephaneliği güncellendi. Ayrıca nükleer doktrinlerini değiştirerek silah kullanımına dair sınırları esnettiler.”