Samanyolu Haber /Ekonomi / 2 milyon kişi daha eklendi! /14 Ocak 2021 11:47

2 milyon kişi daha eklendi!

İşsizlik rakamları TÜİK'e göre düşüyor gözükse de bulma ümidi kalmadığı için iş aramayan kişilerin sayısı her geçen gün artıyor.

SHABER3.COM

T24 sitesi yazarı Prof. Dr. Seyfettin Gürsel işsizlik tablosunu yorumlarken bazı istatistikleri de paylaştı. Buna göre işsizlik, buzdağının suyun altında kalan kısmı genişlemeye başladı...

Yazıdan ilgili bölüm şöyle:  

(...)

Biliyorsunuz bir de suyun altında kalan devasa bir kısım var. Aylık işsizlik yazılarımda bu doğrudan görünmeyen kısmın da fotoğrafını çekmeye çalışıyorum.

Çalışmak istediğini belirten ama iş aramayan, dolayısıyla işsiz olarak kayda geçmeyen vatandaşların sayısı Ocak 2020'de yaklaşık 2 milyon 600 bindi. İşgücündeki büyük kayıplara paralel olarak bu sayı hızla artışa geçerek Mayısta 4 milyon 700 bine yükselmiş, istihdamdaki artışlarla da ağustosta 4 milyon 260 bine kadar gerilemişti. Çok sınırlı da olsa bir iyileşme vardı. Ne yazık ki fiilen işsiz sayısı Eylülden itibaren artışa geçmiş bulunuyor. Bu sayı Ekim itibariyle 4 milyon 600 bini geçmiş durumda. Farklı söylersek, Ocak 2020'ye kıyasla çalışmayı arzulayan ama iş aramayan vatandaş kitlesine 2 milyon kişi eklenmiş durumda.

Bu insanların hayatlarını nasıl idame ettirebildiklerine dair şimdilik çok az istatistiki bilgiye sahibiz. Ama medyaya yansıyan, çevremizde anlatılan son derece dramatik öykülerden biliyoruz ki büyük travmalar yaşanıyor.  

Malûmu ilam etmek gibi olacak ama hakikati usanmadan tekrarlamaktan vazgeçemeyiz: Üç yıla yakın bir süredir Türkiye toplumu yüksek işsizlikte yaşıyor ve yoksulluk hızla artıyor ve daha uzunca bir süre bu ıstırabı çekmeye ne yazık ki devam edecek gibi görünüyor.
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