Samanyolu Haber /Gündem / 2 milyona yakın gurbetçi bu yıl karayoluyla Türkiye'ye gitti /03 Eylül 2021 10:51

2 milyona yakın gurbetçi bu yıl karayoluyla Türkiye'ye gitti

Geçen yıl yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa ülkelerinden memleketlerine gidemeyen gurbetçiler, bu sene Türkiye’ye adeta akın etti. Avrupa’dan geçen yıl 1 Haziran-1 Eylül döneminde kara yoluyla Türkiye’ye 667 bin, bu sene ise 1 milyon 815 bin gurbetçi gitti.

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Yıllık izinlerini Türkiye’de geçirmek isteyen gurbetçilerin sınır kapılarından haziranda başlayan gelişlerinin yerini dönüşler aldı. Bir anlamda eylül itibarıyla ‘gurbetçi sezonu’ tamamlanmaya başladı. Geçen yıl salgının boyutu pek çok seyahati ertelemişti. Bu ertelemelerden Avrupa’da yaşayan Türkler de etkilendi. Her yıl ortalama 2 milyon gurbetçinin gittiği Türkiye’ye geçen sene 1 Haziran-1 Eylül döneminde, Avrupa’ya açılan sınır kapılarından 667 bin gurbetçi giriş yapmıştı. Bu yıl ise aynı dönemde yurda giriş yapan gurbetçilerin sayısı geçen seneye oranla yaklaşık 3 kat arttı. Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala, Dereköy ve Pazarkule sınır kapılarını kullanarak bu yıl 1 milyon 815 bin gurbetçi ülkeye giriş yaptı.

İLK TERCİH KAPIKULE

Türkiye’ye Yunanistan üzerinden giriş yapanlar İpsala, Pazarkule, Bulgaristan rotasını kullananlar ise Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarından giriş yapıyor. Ancak Avrupa’da yaşayan Türkler baba ocağına geliş yolunda en çok Kapıkule’yi tercih ediyor. Bu yıl yolculardan 1 milyon 345 bini Kapıkule’yi kullanarak Türkiye’ye ulaştı. Yurttan çıkışta da yine en çok Kapıkule Sınır Kapısı kullanıldı.
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