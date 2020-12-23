İkinci mutasyonlu virüs ilkinden daha çok endişelendiriyor

İngiliz Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngiltere’de Güney Afrika temaslı kişilerde tespit edilen yeni mutasyonlu türün ilkinden daha da endişe verici olduğunu açıkladı.





İngiltere’de ortaya çıkan koronavirüsün mutasyonlu türü, kısa sürede Avrupa’da tam bir kaosa neden oldu. Daha bu türün şokunu atlamamışken yine İngiltere’de 2. mutasyonlu koronavirüs türüne rastlandı.





İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ülkesinden tespit edilen 2. mutasyonlu koronavirüs türü hakkında basın toplantısı yaptı.





DAHA HIZLI BULAŞIYOR DAHA HIZLI MUTASYON GEÇİRİYOR





Hancock, bugün düzenlediği basın toplantısında, Güney Afrika’daki türün, İngiltere’de tespit edilen mutasyondan daha da endişe verici olduğunu, daha hızlı bulaştığını, daha fazla mutasyon geçirdiğini söyledi.





İngiliz Bakan bu virüsün Güney Afrika temaslı 2 kişide görüldüğünü söyledi. Virüsü taşıyan herkesi ve onlarla temas halinde olanları karantinaya aldıklarını belirten Hancock mutasyonnun özellikleriyle ilgili daha fazla ayrıntı vermedi. Hancock, virüsün incelenmekte olduğunu söyledi.





KISITLAMALAR SIKILAŞTIRLACAK





Buna karşı önlem olarak Güney Afrika’dan son iki hafta içinde İngiltere’ye gelen herkesin iki haftalığına karantinaya girmesi çağrısında bulunan Hancock, bu kişilerin kimseyle temas etmemesi gerektiğini söyledi. Bu gelişmenin ardından Güney Afrika’ya yönelik seyahat sınırlamaları getirildi. Hafta sonundan itibaren de daha fazla bölgede kısıtlamalar sıkılaştırılacak.





GÜNEY AFRİKA MUTASYONU İNCELEMEYE ALDI





Güney Afrika’daki bilim insanları, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile birlikte ülkenin bazı bölgelerinde vaka sayısında hızlı bir artışa yol açan koronavirüsün mutasyona uğramış yeni bir türünü incelemeye aldıklarını duyurdu.





501.V2 olarak bilinen bu tür, kısa adı Kriso olan Kwazulu-Natal Research Innovation and Sequencing Platform liderliğindeki bir grup bilim insanı tarafından tespit edildi.





GENÇLER DAHA FAZLA ETKİLENİYOR





Güney Afrika Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, 501.V2 mutasyonlu virüsün önceki türünün aksine gençleri daha fazla etkilediğini açıkladı.





Mkhize, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, “Bilim insanları, klinik epidemiyolog görünümde değişim olduğuna dair bulgular sunuyor. Özellikle, kronik hastalığı olmayan daha genç hastalarda hastalık oranının arttığına dikkat çekiyorlar” dedi.





Güney Afrika’daki yeni tür, Aralık ayı başında tespit edildi. Bilim insanları, virüsle ilgili yaptıkları rutin araştırmalar sırasında bir dizi mutasyon olduğunu fark etti.





İngiltere’ye olduğu gibi aralarında Türkiye’nin de olduğu çok sayıda ülke Güney Afrika ile uçuşları askıya aldı.