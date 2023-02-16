Samanyolu Haber /Gündem / 2 müteahhit yaptıkları binanın enkazında kalarak hayatını kaybetti /16 Şubat 2023 20:18

2 müteahhit yaptıkları binanın enkazında kalarak hayatını kaybetti

Diyarbakır'da iki müteahhit, Kahramanmaraş merkezli iki depremde yaptıkları binanın enkazında kalarak hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan 67 kişiden Celal İ'nin yaptığı Sözel, Halil İ'nin ise müteahhidi olduğu Dündar Apartmanı'nın enkazında yaşamını yitirdiği belirlenirken, 2 binanın yıkılma nedenine ilişkin araştırma sürüyor.

SHABER3.COM

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili "yapım kusurları ve kolon kesme" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 2 müteahhidin yaptıkları binaların yıkılması sonucu enkazda kalarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 6 Şubat'ta merkez üsleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerde kentte yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Depremde, merkez Yenişehir ilçesindeki bir site ve Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı ile merkez Bağlar ilçesindeki Tesisler Kavşağı'nda bulunan Serin-2 Apartmanı, 5 Nisan Mahallesi'ndeki Yoldaş Apartmanı, Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki Dündar Apartmanı ve Mevlana Halit Mahallesi'ndeki Hisami Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan "Deprem Soruşturma Bürosu"nda bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç savcı görevlendirildi.

Soruşturma kapsamında binaların yıkılmasında kusuru olduğu yönünde şüphe bulunan 67 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Savcılar, söz konusu binalarla ilgili, inşa edildikleri dönemdeki yönetmeliklere aykırı olarak yapıldığı, ruhsatlarının bulunmadığı, kaçak kat çıkıldığı, kolonlarının kesildiği, duvarlarının yıkıldığı, yapılarda fazladan kapı açıldığı, projede olmayan ve binanın statik yapısına etki edecek şekilde tadilat yapıldığı yönündeki iddiaları titizlikle inceliyor.

Gözaltına alınan 39 kişiden 15'inin "olası kastla öldürmek" suçundan tutuklandığı, 22'si adli kontrol tedbirleri olmak üzere 24 kişinin serbest bırakıldığı soruşturmada firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ENKAZDA İNCELEME DEVAM EDİYOR

Şüpheliler hakkında "olası kastla öldürme" ve "olası kastla yaralama" suçlarından işlem yapılırken, alanında uzman bilirkişilerden oluşturulan heyet ile savcılar nezaretinde enkazda inceleme yapılıyor.

Tüm şikayetler incelenip, ihmali bulunan kişilerin tespitine çalışılan soruşturmada, ifadelerine başvurulan mağdurların ve tanıkların binaların yıkılmasının, kolon kesme ve duvarların yıkılmasından kaynaklandığını ileri sürdüğü, şüphelilerin ise binaların yıkılmasında herhangi bir kusurlarının olmadığını iddia ettikleri öğrenildi.

YAPTIKLARI BİNANIN ENKAZINDA HAYATINI KAYBETTİLER

Soruşturmada, depreme ilişkin haklarında yakalama kararı çıkarılan 67 kişiden Celal İ'nin yaptığı Sözel Apartmanı'nın, Halil İ'nin ise müteahhidi olduğu Dündar Apartmanı'nın enkazında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Yıkılan binaların yıkılma nedeninin, inşa esnasında mı yoksa sonrasında gerçekleştirilen müdahalelerden mi kaynaklandığı araştırılıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 2 müteahhit yaptıkları binanın enkazında kalarak hayatını... Sonraki Haber >>

Maraş Belediye Başkanı ve korumalarından kameralar önünde çirkin tavır

Maraş Belediye Başkanı ve korumalarından kameralar önünde çirkin tavır

Mehmet Cengiz verdiği sözü yine tuttu!

Mehmet Cengiz verdiği sözü yine tuttu!

Kahramanmaraş'taki depremin panik anları polis telsizinde

Kahramanmaraş'taki depremin panik anları polis telsizinde

Beşli Çete, bari bugün vatandaşa koymaya kalkmayın!

Beşli Çete, bari bugün vatandaşa koymaya kalkmayın!

Geçmişin Hülyalı Dünyası

Geçmişin Hülyalı Dünyası

Ateş başında sağlık personeliyle konuşan Fahrettin Koca büyük tehlike atlattı

Ateş başında sağlık personeliyle konuşan Fahrettin Koca büyük tehlike atlattı

İstanbul'da Şahkulu Dergahı depremzedelere yardım ekibine silahlı saldırı

İstanbul'da Şahkulu Dergahı depremzedelere yardım ekibine silahlı saldırı

Şok iddia: 'Deprem sabahı 3 bakan AFAD ve askeri devreye soktu, Erdoğan geri çekti'

Şok iddia: 'Deprem sabahı 3 bakan AFAD ve askeri devreye soktu, Erdoğan geri çekti'

Yıkılan binaların yüzde 98'inin 99'dan önce mi yapıldı?

Yıkılan binaların yüzde 98'inin 99'dan önce mi yapıldı?

Rakamlar gizleniyor

Rakamlar gizleniyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:52:55