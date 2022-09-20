II. Elizabeth’in mezar taşına bakın ne yazıldı

Hayatını kaybetmesinin ardından günlerce sürecek bir cenaze programı düzenlenen eski İngiltere kraliçesi 2’nci Elizabeth’in cenazesinin toprağa verildiği açıklandı.eski İngiltere kraliçesi 2’nci Elizabeth’in cenazesi, Windsor Kalesi’ndeki St. George Şapeli’ne gömüldü.Kraliyet Ailesi’nin internet sitesindeki açıklamaya göre, “Kraliçe, Edinburgh Dükünün (eşi Philip’in) yanına Kral 6. George Anıt Şapeli’ne defnedildi.”Kraliçe Elizabeth’in defin işlemi, özel aile töreniyle St. George Şapeli’nde düzenlendi. Tören, basına ve halka kapalıydı. Kraliçenin mezar taşına ‘ELIZABETH II 1926-2022’ diye yazıldı.2’nci Elizabeth’in tabutu, başkent Londra’daki Westminster Abbey Kilisesi’ndeki cenaze merasiminin ardından Türkiye saatiyle akşam 5’te defnedileceği Windsor’a getirilmişti.