Samanyolu Haber /Dünya / II. Elizabeth’in mezar taşına bakın ne yazıldı /20 Eylül 2022 01:22

II. Elizabeth’in mezar taşına bakın ne yazıldı

Günlerdir devam eden cenaze törenlerinin ardından eski İngiltere kraliçesi 2’nci Elizabeth’in cenazesinin gömüldüğü ifade edildi.

SHABER3.COM

Hayatını kaybetmesinin ardından günlerce sürecek bir cenaze programı düzenlenen eski İngiltere kraliçesi 2’nci Elizabeth’in cenazesinin toprağa verildiği açıklandı.
diken.com.tr'de yer alan habere göre eski İngiltere kraliçesi 2’nci Elizabeth’in cenazesi, Windsor Kalesi’ndeki St. George Şapeli’ne gömüldü.

Kraliyet Ailesi’nin internet sitesindeki açıklamaya göre, “Kraliçe, Edinburgh Dükünün (eşi Philip’in) yanına Kral 6. George Anıt Şapeli’ne defnedildi.”

Kraliçe Elizabeth’in defin işlemi, özel aile töreniyle St. George Şapeli’nde düzenlendi. Tören, basına ve halka kapalıydı. Kraliçenin mezar taşına ‘ELIZABETH II 1926-2022’ diye yazıldı.

2’nci Elizabeth’in tabutu, başkent Londra’daki Westminster Abbey Kilisesi’ndeki cenaze merasiminin ardından Türkiye saatiyle akşam 5’te defnedileceği Windsor’a getirilmişti.
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