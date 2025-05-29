2 parti daha açıkladı: Yeni anayasaya şimdiden 4 partiden veto!

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fatih Erbakan, yeni Anayasa tartışmalarına ilişkin şunları söyledi:









"OTORİTERLEŞTİRECEK ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ İHANET OLARAK GÖRÜRÜZ"

İktidar cenahından gelen sinyallere bakıldığında düşünce özgürlüğüne, insan haklarına dayalı bir anayasa fikrinden daha çok zaten iktidarın aşırı olan gücünü, yargıyı ve yasamayı yürütmenin emrine, yürütmeyi de bir kişinin eline veren gücünü daha da tahkim etmek, daha da güçlendirmek için yapılan bir anayasa. Sayın Cumhurbaşkanı'nı bir sefer daha seçilmesini sağlayacak bir anayasa yönünde sinyaller geliyor. Bu sinyaller olması durumunda tabii ki pozisyonumuz açık ve net olacak. Gelecek Partisi adına söylüyorum bizim ortak tuttuğumuz insanoğluna yakışır, milli değerlere saygılı, bir demokratik hukuk devletinin inşasıdır. Anayasayı gündemde tutarak gündemdeki ekonomik sorunları, milletin canını cebini yakan sorunları göz ardı etmek gibi bir taktiksel arka plan görüyoruz. Artık bu oyunu oynamamak lazım. 2017'yi referandumla böyle geçirdik. 2017 yılında yapılan anayasa değişikliğinin bedelini millet daha da fakirleşerek ödedi. Şimdi yeniden bir heyecanla 'yeni anayasa' deniliyor peki onun bedeli ne olacak? Gündem değiştirmeye yönelik hiçbir tartışmayı doğru bulmayız. İnsan haklarına dayanmayan, otoriter rejimleri daha da otoriterleştirecek anayasa değişikliğini de Türkiye'ye ihanet olarak görürüz."





İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında anayasa değişikliğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye, bizzat onu yönetenler, onu ölene kadar yönetmeye devam etsin diye, gayrimeşru bir anayasa değişikliği için rehin alınamaz" ifadelerini kullanırken, CHP lideri Özgür Özel de, "Kemerlerinizi bağlayın, bir kere daha yere çakılacağız. Her bunu (anayasa) dediğinizde felaketle karşılaşıyoruz. Bir felaket değil çözüm üretecekseniz, geçmiş pratiğinize göre böyle bir şey beklememiz mümkün değil. Bunların hepsini yapanla anayasa değil menemen yapamayız" demişti.







YRP lideri Erbakan, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ile Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde görüştü.Gündemdeki yeni Anayasa tartışmalarına ilişkin de konuşan liderler değişikliğe kapıyı kapattı."Burada 12 Eylül döneminden kalan bir anayasanın değiştirilmesi, daha demokratik, özgürlükçü, hukuku üstün tutan insan haklarını daha da ön plana alacak olan bir anayasanın yapılması noktasında zaten hiç kimsenin itirazı olamaz. Zaten çok seferler değişime uğramış ve bir yamalı bohça haline gelmiş bir anayasayla karşı karşıyayız.Bu noktada değişiklik ve düzeltme yapılabilir. Kuvvetler ayrılığının yeniden tesis edilmesine yönelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeniden güçlendirilmesine yönelik, mevcut başkanlık sisteminin daha demokratikleştirilmesine yönelik atılacak adımlarda biz de elbette ki destek oluruz.Kişiye özel bir anayasa yapılmak isteniyorsa, Sayın Cumhurbaşkanını bir kez daha seçilmesini sağlamak ve bu seçilmesini de kolaylaştırmaya yönelik bir anayasa yapılmak isteniyorsa bu noktada kişiye özel anayasa olmayacağı ve bu nedenle karşı olacağımızı ifade etmek isterim.Davutoğlu yeni Anayasa gündemine ilişkin şunları ifade etti:"Sayın Cumhurbaşkanı’nın ve geçmişteki bütün siyasi liderlerin yeni anayasa tartışmalarında en güçlü argümanı 'darbe anayasasını değiştirelim' argümanıydı. Ben bu fikrin her zaman sonuna kadar destekçisi oldum. Türkiye 12 Eylül darbe anayasasının yükünü kaldıracak durumda değil. Şartlar değişti. Türkiye'nin bu şartlara intibak ederek gerçek anlamda milli iradeyi, milli değerlerimizi yansıtan bir anayasaya kavuşması lazım. Ama bu temel ilkede anlaştıktan sonra yöntemde farklılaşmaya başlıyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni anayasasının tam bir milli mutabakat ile her toplum kesimini ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, insan hakları temelinde demokratik hukuk kuralları içinde, güçler ayrılığı ilkesine dayalı ve hiç kimsenin, hiçbir partinin, hiçbir kişinin çıkarını değil milletin toplu çıkarını, hiçbir kimsenin iktidar hırsını değil milletin gelecek tahayyülünü güçlendirecek şekilde yapılmasını gerekli görürürüz.Yeni Anayasa tartışmalarında hangi partilerin destek vereceği merak konusu olurken İYİ Parti ve CHP'den de tepkiler gelmişti.Yeni Anayasa tartışmalarında AKP ve MHP sürece destek verirken DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de geçtiğimiz günlerde, "Türkiye'nin yeni bir Anayasa'ya ihtiyacı var" açıklamasında bulunmuştu.