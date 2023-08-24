Samanyolu Haber /Gündem / 2 polis ve 1 bekçi yoldan geçen kadınları taciz etti /24 Ağustos 2023 18:58

2 polis ve 1 bekçi yoldan geçen kadınları taciz etti

Ankara’da Sakarya Caddesi’nde bulunan bir eğlence mekanından çıkan 2 polis ve 1 bekçi yoldan geçen 5 kadına sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Emniyet görevlileri gözaltına alındı.

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Ankara'da bir eğlence mekanı çıkışı, yoldan geçen kadınlara yönelik sözlü ve fiziki saldırıda bulunarak, havaya ateş eden sivil kıyafetli biri çarşı mahalle bekçisi ikisi polis memuru 3 emniyet personeli gözaltına alındı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"24 Ağustos günü saat 06.30 sıralarında haber merkezine gelen kavga ihbarı üzerine, olay yerine giden polis ekipleri, eğlence mekanının çıkışında alkollü vaziyetteyken, yoldan geçen kadınlara yönelik sözlü-fiziki saldırıda bulunan ve havaya ateş eden sivil kıyafetli, biri çarşı mahalle bekçisi ikisi polis memuru olduğu anlaşılan (3) kişiyi derhal gözaltına almıştır. Adı geçen şahıslarla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılarak, şahıslar açığa alınmış ve mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecektir."
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