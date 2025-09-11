Samanyolu Haber /Gündem / 2 polisi öldüren 16 yaşındaki saldırgan, silah eğitimini babasından almış /11 Eylül 2025 19:05

2 polisi öldüren 16 yaşındaki saldırgan, silah eğitimini babasından almış

İzmir’de 2 polisi öldüren 16 yaşındaki saldırganın, silah kullanmayı avcılıkla ilgilenen babasından öğrendiği, onunla birlikte atış talimi yaptığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

İzmir’de 2 polisi pompalı silahıyla öldüren 16 yaşındaki saldırganın, silah kullanmayı av meraklısı babasından öğrenip onunla atış talimi yaptığı ortaya çıktı. Soruşturmada, saldırganın terör içerikli videolar izlediği ve patlayıcı denemeleri yaptığı da belirlendi.

16 YAŞINDA IŞİD SEMPATİZANI

Balçova Polis Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada, saldırgan E.B’nin sosyal medyada terör örgütleriyle bağlantılı hesapları takip ettiği, IŞİD’e ilgi duyduğu ve saldırıyı izlediği videolardan esinlenerek planladığı belirlendi. Ayrıca internette el yapımı patlayıcı videoları izleyip torpil kullanarak denemeler yaptığı, saldırıdan önce bu patlayıcıları kullandığı tespit edildi.

KÜÇÜK YAŞLARDAN İTİBAREN AVA GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

E.B’nin ruhsatlı iki tüfeğe sahip av meraklısı babası N.B. ile küçük yaşlardan itibaren ava gittiği, Urla ve Karaburun’da atış talimleri yaptığı bilgisine ulaşıldı. Baba N.B, ifadesinde oğlunun son 8 ayda içine kapanarak sapkın fikirlere yöneldiğini, anne A.B. ise terör içerikli videolar izlediğini fark ettiğinde durumu yetkililere bildirmek yerine aile içinde çözmeye çalıştıklarını anlattı.
Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı 'yanlışlıkla Rus kentini bombaladı'

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

'AKP' plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: 'Terörist'

Enes Kanter Freedom'dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

