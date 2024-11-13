Samanyolu Haber /Gündem / 2 ünlü markanın balı da sahte çıktı! /13 Kasım 2024 10:31

2 ünlü markanın balı da sahte çıktı!

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Listeye Türkiye'nin 2 ünlü bal markası da eklendi.

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Köfteye domuz eti koyanlar, sucuğa, kıymaya at ve geyik eti karıştıranlar, çiğ adanaya kalp ekleyenlerle uzayıp giderken listeye şimdi de bal eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş yapan firmaları açıkladığı listeye 12 Kasım'da iki yeni ünlü firma eklendi.

Zincir marketler ve e-ticaret sitelerinde satılan Ankara merkezli "Abalı" ve "Balpetek" markalı ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı ortaya çıktı.

Bakanlığın açıkladığı listede koyun sütü olarak pazarlanan eritme peynirinde ise koyun sütü bulunmadığı tespit edildi.

Yetkililer vatandaşları şüpheli gıdaların tespiti halinde, ALO 174 hattına ihbar bulunması gerektiğini sık sık hatırlatıyor. Öte yandan, sağlık uzmanları vatandaşları güvenmedikleri marketlerden ya da sosyal medya üzerinden reklamı yapılan ürünleri almamaları konusunda uyarıyor.

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