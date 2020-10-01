Samanyolu Haber /Gündem / 2 yıl cezaevinde kalan görme engelli gazeteci Cüneyt Arat beraat etti /01 Ekim 2020 15:25

2 yıl cezaevinde kalan görme engelli gazeteci Cüneyt Arat beraat etti

15 Temmuz’dan sonra başlatılan cadı avında mağdur insanların yanında yer aldığı için terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 2 yıl cezaevinde kalan görme engelli Cüneyt Arat yargılandığı davadan beraat etti.

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Görme engelli gazeteci Cüneyt Arat’a verilen 8 yıl, 10 ay 15 gün hapis cezası istinaf mahkemesince onanması üzerine 10 Temmuz’da cezaevine konulmuştu. 10 Temmuz 2017’de cezaevine giren Cüneyt Arat 5 Temmuz 2019’da tahliye edilmişti.
 
Görme engelli gazeteci Cüneyt Arat twitter hesabından yaptığı paylaşımda terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılandığı davadan beraat ettiğini açıkladı. Arat’ın paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

‘‘Az önce Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde, Gülen Hareketi üyeliği iddiasıyla yapılan yargılanmam tamamlandı. Savcı, beraatimi istedi. Mahkeme heyeti, oy birliğiyle beraatime karar verdi. Darısı bütün mağdurlara ve masumlara.’’


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