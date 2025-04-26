Samanyolu Haber /Ekonomi / 2 yıl önce verilen sözden haber yok! Emeklinin kaybı 112 grama çıktı /26 Nisan 2025 10:14

2 yıl önce verilen sözden haber yok! Emeklinin kaybı 112 grama çıktı

2023 yılının Temmuz ayında 8.077 TL ile başlayan seyyanen zam 16.043 TL’ye yükseldi ancak milyonlarcan emeklinin seyyanen zam kaybı toplamda 460 bin TL’ye çıktı. Bu rakam 112 gram kaybına tekabül ediyor.

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Nefes gazetesinden Ali Öztürk’ün haberine göre, 1 Mayıs 2023’te Başkanlık seçimine 2 hafta kala memura ‘müjde’ diye anlatılan, daha kötü geçim şartlarına sahip emekliye ise verilmeyen seyyanen zamda birikimli kayıp altın bazında her bir emekli için 112.28 grama yükseldi.

“Seçimden sonra güzel haberi vereceğiz” denilen emekli, o güzel haberi 22 aydır hiç alamadı. Bu yıl itibarıyla emeklilerin sayısı 16 milyon 750 bini bulurken, SSK ve Bağ-Kur emeklisi de, memur emeklisi de seyyanen zam alamadı.

Memurun hesabına ilk seyyanen zam farkı Temmuz 2023’de yattı. Aylık 8 bin 77 TL seyyanen zam Ocak 2024’te 12 bin 55 TL’ye, Temmuz 2024’te 14 bin 833 TL’ye, Ocak 2025’te 16 bin 43 TL’ye yükseldi.
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