2 yıl önce verilen sözden haber yok! Emeklinin kaybı 112 grama çıktı

Nefes gazetesinden Ali Öztürk’ün haberine göre, 1 Mayıs 2023’te Başkanlık seçimine 2 hafta kala memura ‘müjde’ diye anlatılan, daha kötü geçim şartlarına sahip emekliye ise verilmeyen seyyanen zamda birikimli kayıp altın bazında her bir emekli için 112.28 grama yükseldi.



“Seçimden sonra güzel haberi vereceğiz” denilen emekli, o güzel haberi 22 aydır hiç alamadı. Bu yıl itibarıyla emeklilerin sayısı 16 milyon 750 bini bulurken, SSK ve Bağ-Kur emeklisi de, memur emeklisi de seyyanen zam alamadı.



Memurun hesabına ilk seyyanen zam farkı Temmuz 2023’de yattı. Aylık 8 bin 77 TL seyyanen zam Ocak 2024’te 12 bin 55 TL’ye, Temmuz 2024’te 14 bin 833 TL’ye, Ocak 2025’te 16 bin 43 TL’ye yükseldi.