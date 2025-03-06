Samanyolu Haber /Gündem / 2 yıl sonra ortaya çıkan korkunç deprem gerçeği /06 Mart 2025 09:09

2 yıl sonra ortaya çıkan korkunç deprem gerçeği

AFAD’ın Türkiye’nin deprem karnesine ilişkin yaptığı açıklama büyük riski bir kez daha gözler önüne serdi. AFAD, 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye’de 110 bin deprem meydana geldiğini açıkladı. Türkiye’de 10 yılda bir 7 ve üzeri büyüklükte deprem olduğu vurgulandı. İşte AFAD’ın korkutan Türkiye açıklaması…

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 11 ilde büyük yıkım ve can kaybına neden olan 6 Şubat depremlerine ilişkin hayati bir açıklama yaptı.

AFAD, 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye ve yakın çevresinde yaklaşık 110 bin depremin meydana geldiğini açıkladı.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa’da büyük yıkım yaratmıştı.

Türkiye’yi yasa boğan depremde resmi verilere göre 53 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. 11 ili yerle bir eden depremin 2. yıl dönümünün ardından AFAD’dan korkutan bir açıklama daha geldi.

6 Şubat’ın ardından Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremlerin sayısının 110 bini bulduğu duyuruldu.

6 ŞUBAT’TAN SONRA 110 BİN DEPREM

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Ülkemizde her üç yılda bir 6 büyüklüğünde bir deprem, her 5 yılda bir 6 üzeri, her on yılda ise 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem yaşanıyor. AFAD tarafından yıllık ortalama 24 bin depremin çözümü yapılıyor. Bu sayı, 6 Şubat Asrın Felaketi’nden bugüne kadar 110 bine yaklaştı.

485 DİRİ FAY

AFAD tarafından yapılan başka bir paylaşımda da Türkiye’nin dünyanın en önemli sismik kuşaklarından birisi olan Alp-Himalaya Kuşağı üzerinde yer aldığı belirterek şöyle denildi: Ülkemiz, haritalanmış olan 485 diri fay ile toprakları üzerinde dünyanın en fazla diri fayına sahip ülkesi. Bu fayların toplam uzunluğu 14.500 km’ye ulaşıyor.
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