2 yıl sonra ortaya çıkan korkunç deprem gerçeği

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Ülkemizde her üç yılda bir 6 büyüklüğünde bir deprem, her 5 yılda bir 6 üzeri, her on yılda ise 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem yaşanıyor. AFAD tarafından yıllık ortalama 24 bin depremin çözümü yapılıyor. Bu sayı, 6 Şubat Asrın Felaketi’nden bugüne kadar 110 bine yaklaştı.





AFAD tarafından yapılan başka bir paylaşımda da Türkiye’nin dünyanın en önemli sismik kuşaklarından birisi olan Alp-Himalaya Kuşağı üzerinde yer aldığı belirterek şöyle denildi: Ülkemiz, haritalanmış olan 485 diri fay ile toprakları üzerinde dünyanın en fazla diri fayına sahip ülkesi. Bu fayların toplam uzunluğu 14.500 km’ye ulaşıyor.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 11 ilde büyük yıkım ve can kaybına neden olan 6 Şubat depremlerine ilişkin hayati bir açıklama yaptı.AFAD, 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye ve yakın çevresinde yaklaşık 110 bin depremin meydana geldiğini açıkladı.6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa’da büyük yıkım yaratmıştı.Türkiye’yi yasa boğan depremde resmi verilere göre 53 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. 11 ili yerle bir eden depremin 2. yıl dönümünün ardından AFAD’dan korkutan bir açıklama daha geldi.6 Şubat’ın ardından Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremlerin sayısının 110 bini bulduğu duyuruldu.