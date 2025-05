2 yılda yüzde 833 zamlandı: Kurban Türkiye'de hayal oldu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, kurbanlık ve et fiyatlarındaki artışı araştırdı. Akay, yanlış politikaların faturasının yine yurttaşa kesildiğine dikkat çekti. Ağır faturanın yaklaşan Kurban Bayramı ile yeniden gün yüzüne çıktığına işaret eden Akay, kurbanlık hayvan fiyatlarının sadece 2 yılda yüzde 833; karkas et fiyatının ise 7 yılda yüzde 1417 oranında arttığına vurgu yaptı.





15 BİN TL’DEN 140 BİN TL’YE





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Akay, iktidarın hayvan ithalatını durduracaklarını açıklamasına karşın ithalata son sürat devam ettiğini vurguladı. Hayvancılık politikalarındaki çöküşü ortaya koyan Akay, şöyle devam etti:





“AKP iktidarının ithalatçı politikaları nedeniyle hayvancılık bitme noktasına geldi. Bu da et fiyatlarında ciddi artışlara neden oluyor. 2023 yılında ortalama 15 bin lira olan büyükbaş hayvan fiyatı 2024 yılında 100 bin lirayı, 2025 yılında ise 140 bin lirayı aşmış durumda. Geçen yıla göre yüzde 40 artan büyükbaş hayvan fiyatı, iki yılda ise yüzde 833 oranında artış gösterdi.”





7 YILDA 14 KAT ARTTI

Akay, kasaplık et fiyatlarındaki artışa da dikkat çekerken, şunları söyledi:





“Hayvan ithalatı hayvancılık sektöründe adeta ‘kara bir delik’ açtı. Yetiştiriciler de AKP marifetiyle açılan bu ‘kara delikte’ kayboldu. Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nden alınan verilere göre, 2018 yılında kilogramı 29 lira olan karkas et fiyatı mayıs itibariyle 440 liraya yükseldi. Karkas etin fiyatı yedi yılda 14 kat artış göstererek, yüzde 1417 oranında zamlandı. Geçen yıla göre ise yüzde 34.14 oranında artış var. Çöken ekonomi yüzünden kırmızı eti bayramdan bayrama gören vatandaşlarımız artık Kurban Bayramı’nda da et göremediği gibi, eti kasaptan dahi alamaz hale geldi.”