2 yıldır doğalgaz yok, eğitim durma noktasına geldi

Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından biri olan Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü'ndeki laboratuvarın yetersizliğine iki yıldır doğalgaz bulunmaması da eklenince bölüm öğrencileri veryansın etti.



sol.org.tr'de yer alan habere göre Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesindeki Biyoloji Bölümü öğrencileri eğitim gördükleri laboratuvarda az sayıdaki lam-lameli yıkayıp tekrar kullanmak zorunda kaldıklarını dile getirdi. Biyoloji Bölümü'nde iki yıldır doğalgaz olmaması yüzünden steril ortamda yapılması gereken bilimsel çalışmaların aksadığını belirten öğrenciler, Hacettepe Üniversitesi'nin birçok üniversiteden daha fazla bütçeye sahip olduğuna dikkat çekerek, "Altyapı sorununun çözülüp doğalgazın kullanıma sunulması en somut talebimizdir. Bilimsel eğitim hakkımızdır" açıklamasında bulundu.





Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencileri geleceğin bilim insanlarının yetişmesi için hayati önemde olan bölümdeki bilimsel laboratuvarda yaşanan sorunlar karşısında veryansın etti. Üniversite yönetimine de iletilen sorunların çözümü için ortak bir açıklama yapan Biyoloji Bölümü öğrencileri, 1965 yılında enstitü olarak açılan, ardından üniversite bünyesine geçen bölümün akademik başarılarının yanında öğretim kadrosuyla da önemli bir kurum olduğuna değinerek, "Fakat bu denli köklü ve bilimsel başarılarıyla ünlü bölümümüzde biz öğrenciler birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalıyoruz. Normal şartlarda bulunması gereken araç ve gereçlerin yoksunluğu yeterli bilimsel eğitim görmememize neden oluyor" dedi.





'LAM-LAMEL YETERSİZ, YIKAYIP TEKRAR KULLANIYORUZ'





Laboratuvarda sağlıklı bir çalışma yapılabilmesi için olmazsa olmaz olan lam-lamel eksikliği bulunduğunu dile getiren Biyoloji Bölümü öğrencileri, sorunlara neden olan yetersiz mikroskoplar yerine eğitim için daha yeterli materyallere ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.





Laboratuvardaki az sayıda lam-lameli yıkayıp tekrar kullanmak zorunda kaldıklarına dikkat çeken öğrenciler taleplerini şöyle dile getirdi:





'HACETTEPE'NİN ÖDENEĞİ BİRÇOK ÜNİVERSİTEDEN DAHA FAZLA'





"Yaklaşık iki yıldır bölümümüzde doğalgaz olmaması, bilimsel eğitim görmemize ve steril çalışmalar yapmamıza engel oluyor. Bizlere alt yapı sorunu olarak duyurulan bu eksiklik iki yıldır çözülmüyor. Ama biliyoruz ki Hacettepe Üniversitesi 1.148.726.000 TL bütçesiyle Türkiye'deki diğer üniversitelerden ve Danıştay, Yargıtay gibi devlet kurumlarından daha fazla ödeneğe sahip. Bu yüklü ödeneği ve Hacettepe Üniversitesi'nin diğer gelirlerini düşünecek olursak, eğitimimiz için bir şeyler talep etmek biz öğrencilerin doğal hakkıdır."





'DOĞALGAZ SORUNU ÇÖZÜLSÜN, BİLİMSEL EĞİTİM HAKKIMIZDIR'





Bölümde eksik olan araç-gereçlerin temin edilmesini, mevcut olanlarınsa yenilenmesini talep eden öğrenciler yaptıkları ortak açıklama ile "Alt yapı sorununun çözülüp doğalgazın kullanıma sunulması en somut talebimizdir. Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden beklentimiz, taleplerimizin karşılanmasıdır. Biyoloji Bölümü öğrencileri olarak taleplerimizin arkasında duracağız ve takipçisi olacağız. Bilimsel eğitim hakkımızdır" dedi.





Üniversite öğrencilerinin okul yönetimine teslim ettiği dilekçe şöyle:







