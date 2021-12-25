Samanyolu Haber /Ekonomi / “20 Aralık'ta MB soyuldu; SPK da suç ortağı' /25 Aralık 2021 15:10

“20 Aralık'ta MB soyuldu; SPK da suç ortağı'

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 20 Aralık'ta doların bilinçli olarak yüksek tutulduğunu ve sonrasında büyük bir vurgun yapıldığını belirterek, "MB soyulmuştur. Operasyondan haberi olanlar büyük paralar kazanmıştır. Kalanlar paralarını ve varlıklarını kaybetmiştir!" dedi.

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20 Aralık ve 21 Aralık’ta yaşananları “operasyon” olarak değerlendiren CHP’li Yavuzyılmaz, neler yaşandığını şöyle anlattı:

“20 Aralık sabah operasyon başlıyor! Borsada 1 gün süreli ‘Yukarı Adım Kuralı’ uygulamasına geçiliyor.  Böylece doların düşme ihtimali azaltılıyor. Dolar 18,36 liraya kadar yükseliyor. 18.15’de gündüz piyasası kapanıyor. Ve vurgun başlıyor.



20 Aralık akşam… Merkez Bankası, kamu bankaları aracılığıyla çok düşük kurdan dolar satmaya başlıyor. Hedef, MB dolarını 10 liranın altında satıp bir kısım yandaşa sermaye transferi yapmak iken, dolar ancak 12,49’a kadar geriliyor.

Çünkü bu operasyondan haberi olmayan bir yatırımcı, ortalama 12,50 liradan 1,5 milyar dolarlık alım yapıyor. MB, o günkü satış limitini tükettiği için daha fazla dolar da satamıyor. Böylece operasyon yarım kalıyor!




Panik başlıyor. 21 Aralık sabah 09.25, BİST bir duyuruyu onaya sunuyor Operasyonun tamamlanması için borsa yatırıcımcılarına tuzak kuruluyor. 09.46 (Borsa açıldıktan 16dk sonra), duyuru onayı KAP’ta yayınlanıyor. Doların %10’a kadar düşükten satılabilme sınırı %80’e çıkarılıyor.

Ancak, yatırımcılar bu kararı öğrenene kadar geçen 16dk’lık süre içinde; yeni günde borsada 18,22 liradan satış işlemine başlayan MB dolar rezervi 3,65 lira seviyesine kadar zaten satılmış oluyor. Önceden haberi olup da neredeyse bedavaya dolar alanların kim olduğu meçhuldur!

Sonuç, MB soyulmuştur. Operasyondan haberi olanlar büyük paralar kazanmıştır. Kalanlar paralarını ve varlıklarını kaybetmiştir! SPK ve BİST’in manipülasyonlara karşı yatırımcılarını koruması gerekirken, yatırımcılarına kumpas kurulmasına aracılık etmiştir.


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