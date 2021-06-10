20 aşırı sağcı polisin varlığı Frankfurt özel timini feshettirdi!

Önceki gün 20 polis hakkında chat gruplarında aşırı sağcı paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Bakan Peter Beuth, “Birçok çalışanın kabul edilemez hatalı davranışları ve bazı yöneticilerin görmezden gelmesi Frankfurt özel timinin tamamen feshedilmesini gerekli kıldı” dedi. Beuth, özel timin operasyondayken yaşam ve ölüm arasında gidip geldiklerini bu nedenle ekibin birbirlerine gözü kapalı güvenmesi gerektiğini kaydetti.







‘KÖKLÜ BİR DEĞİŞİKLİK...’

Batı Hessen Emniyet eski Müdürü ve özel tim eski yöneticisi Stefan Müller yönetiminde uzmanlardan oluşturulacak birimin yeniden yapılanma için çalışacağı belirtildi. Bakan Beuth, “Bugün SEK için en temelden yeni bir yapılandırma başlatmak istiyoruz. Özel komando timinde organizasyon yapısında köklü bir değişiklik ve yeniden yapılanma gerçekleşecek. Ayrıca alt ve orta yönetim kademelerinde tamamen yeni bir yönetim kültürü oluşturulmalıdır” dedi. Beuth, özel timin kaçınılmaz olduğunu ancak yeni bir çerçeve oluşturulacağını kaydetti. Beuth, uzmanlardan oluşturulacak birimin hatalı davranışları analiz ederek yeniden başlangıç için altyapıyı hazırlayacaklarını söyledi.