20 askerin şehit düştüğü uçak kazasında sıcak gelişme: MSB suç duyurusunda bulundu

20 askerin şehit düştüğü uçak kazasıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan ilginç bir adım geldi. Bakanlık, askerlerin kimlik bilgilerini resmi açıklamadan önce kamuoyuna duyuran askerler hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakanlık ayrıca bu kişilerin orduevlerine girişini de yasakladı.





Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:





"Bazı emekli askerlerin ordu evlerine girişleri yasaklanmıştır": "11 Kasım 2025 tarihinde C-130 askeri kargo uçağımızın Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu şehit olan 20 kahraman silah arkadaşımızın kimlik bilgilerini, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi açıklamasından önce sosyal medya hesaplarında yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu daha önce açıklamıştık. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken şehit ailelerimizin acısını umursamayan ve şehit bilgilerini ilk paylaşma yarışına girişen sosyal medya arsızları arasında emekli askeri personelin de olduğu tespit edilmiştir. Bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasının yanı sıra orduevlerine girişleri de yasaklanmıştır."