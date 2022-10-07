20 aydır cezaevinde tutulan yüzde 98 engelli Gazi Bilal Konakçı’nın cezasını kaldırdı

İHTİYAÇLARINI ARKADAŞLARININ YARDIMIYLA YERİNE GETİREBİLİYORDU



2009 YILINDA ELİNDE BOMBA PATLAMASI SONUCU GAZİ OLDU

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüzde 98 engelli gazi polis memuru Bilal Konakçı’nın cezasını kaldırdı. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.Kararda 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Konakçı’nın kalan cezasının Adalet Bakanlığının gönderdiği sürekli hastalık ve sakatlık haline ilişkin Adli Tıp Kurumu’nun raporuna istinaden Anayasa’nın 104. maddesi onaltıncı fıkrası uyarınca kaldırıldığı ifade edildi.Erdoğan Konakçı ile birlikte ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden dolayı hapiste yatan Hasan Şen’in cezasını da sürekli hastalık nedeniyle kaldırdı.17 Şubat 2021 tarihinden bu yana İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan yüzde 98 engelli, gazi polis Bilal Konakçı Bylock iddiasıyla 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezaevinde arkadaşlarının yardımıyla yemek yiyen, ihtiyaçlarını gideren Konakçı’nın durumu sosyal medyada birçok kez gündeme gelmiş, cezaevinden çıkarılması için kampanyalar yapılmıştı.İzmir Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde bomba imha uzmanı olarak görev yaparken 2009 yılında elinde bomba patlaması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bilal Konakçı’ya 2 aylık tedavi sonucunda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yüzde 98 engelli raporu verdi.