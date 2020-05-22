Samanyolu Haber /Ekonomi / 20 bin kişiyi işten çıkaracak /22 Mayıs 2020 12:48

20 bin kişiyi işten çıkaracak

Japon otomobil üreticisi Nissan tüm dünyada 20 bin kişiyi işten çıkarmayı hazırlanıyor.

SHABER3.COM

Japon otomotiv devi Nissan Motor Co., yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle fabrikaların ve galerilerin kapanmasına karşı küçülme kararı aldı.

Kyodo News'in haberine göre Nissan tüm dünyada 20 binden fazla kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Nissan, salgından dolayı üretimi azaltmak ve Japonya'da yeniden yapılanma tedbirleri almak durumunda kaldı.

İstihdamın azaltılması ise 28 Mayıs'ta açıklanacak orta vadeli bir yeniden organizasyon planının bir parçası.

Üreticinin planladığı işten çıkarmalar, 2019 ortasında açıkladığı 12 bin 500 kişilik işten çıkarmanın çok üzerinde. 

Nissan, eski genel müdürü (CEO) Carlos Ghosn'un tutuklandığı 2018 yılı kasım ayından bu yana yaşlanan modelleri ve yönetimdeki ihtilaflar sebebiyle zor günler geçiriyor.

2,8 MİLYAR DOLARLIK KÜÇÜLME PAKETİ

Nissan geçen ay, Korona salgınında büyük pazarlarda bayilerin kapandığını ve tüketicilerin yeni otomobil talebinde azaldığını belirterek, martta biten son mali yılda zarar kaydetmeyi beklediğini açıklamıştı.

Konuya yakın bir kaynak Nissan'ın yıllık sabit maliyetlerini 300 milyar yen (2,8 milyar dolar) civarında azaltmayı hedeflediğini belirtti. 

Kaynak, Yokohama merkezli şirketin Datsun markasını kademeli olarak devre dışı bırakacağını, bir üretim bandını durduracağını söyledi.
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