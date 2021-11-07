20 dolar 1 haftada nasıl 1053 dolar oldu?

BORSALARIN PİYANGO YÖNTEMİ





ALIM İÇİN YOL HARİTASI





0.12 DOLARDAN 6.32 DOLARA





HEROES&EMPIRE'DA 54 KAT ARTIŞ





Kripto para çılgınlığı son hız devam ediyor. Her geçen gün yeni yatırımcıların katıldığı kripto piyasasında tüm gözler alt coin rallisinde. Kimine göre alt coin'lerde ralli başladı, kimine göre ise ralli, Bitcoin 74 bin doların üzerine çıktığında başlayacak.Dünya gazetesinden Ufuk Korcan'ın haberine göre bazı alt coin'lere para girişinin olduğu ve yukarı yönlü hareket ettikleri görülüyor.Beklenen rallinin gerçekleşip gerçekleşmediğini zaman gösterecek fakat birçok yatırımcı kripto para ‘halka arzlarına’ odaklanmış durumda. Özellikle NFT ve oyun alanına odaklanmış projelerin, kripto para satışları son günlerde oldukça popüler. Oyun oynayanların aynı zamanda kripto para kazanıp bunları borsalarda satabiliyor olması kripto piyasasında yeni bir trendi başlatmış durumda.Genel kripto piyasasında önemli bir kitle haline gelen Türk yatırımcıların, ön satışlara ilgisi de yüksek. Birçok proje, telegramda resmi Türkiye grubuna sahip. Ön satışlar Coinlist, Binance, Huobi gibi merkezi borsalarda yapıldığı gibi Avalaunch, Poolz, Polkastarter, Daomaker gibi merkeziyetsiz platformlarda da gerçekleştiriliyor. Merkezi borsalarda yapılan ön satışlar daha çok ‘piyango’ mantığıyla çalışıyor. Ön satışa kayıt olanlar arasında bir nevi çekilişle ‘şanslı’ olanlar satışa çıkartılan tokenlara sahip olabiliyor.Merkeziyetsiz platformlarda ise genellikle kayıt olanlara ‘garanti’ tahsisat uygulanıyor. Ancak bunun için de bazı koşullar var. Örneğin Avalanche ekosistemi için oluşturulan Avalaunch’ta ön satışlara katılabilmek için platformun yerel token'ı XAVA’ya sahip olmanız ve başvuru ile satış süresi arasında kilitli tutmanız gerekiyor. Satıştan ne kadarlık pay alacağınız stake edilen XAVA miktarına göre değişiyor.Yani daha fazla XAVA stake edenler ön satıştaki tokendan da daha fazla alabiliyor. Ödeme ise AVAX ile yapılıyor. Ayrıca başvuru esnasında 1 AVAX depozito alınıyor ve katılımcının payına düşen tahsisatın ödemesini gerçekleştirdiğinde iade ediliyor. Eğer katılımcı kayıt yaptırıp hakkına düşen token için ödeme yapmazsa depozitoyu geri alamıyor. Tüm bu işlemler için bir Metamask cüzdanına ihtiyacınız var.Avalaunch’ta şimdiye kadar 5 projenin ön satışı gerçekleştirildi. Aralarında en fazla getiriyi Türk oyun token'ı RocoFinance sağladı. 19 Ekim’de 0.12 dolardan satılan RocoFinance token'ları, 26 Ekim’de 6.32 dolara kadar çıktı. Yani yaklaşık 52.6 kat değer kazandı.Ön satışa katılan ve 125 XAVA (o tarihteki değeri yaklaşık 412 dolar) stake eden birine yaklaşık 20 dolarlık alım hakkı verildi. 20 dolar karşılığında alınan 166.6 adet RocoFinance token'ın değeri tarihi zirvesini gördüğü anda 1053 dolara ulaştı. RocoFinance token'ları perşembe günü 4 dolar seviyelerinden işlem görüyordu.Bu rakama göre ise 20 dolarlık yatırımın perşembe günkü değeri 665 dolara denk geliyor. Platformda satışı yapılan diğer projelerin satış sonrası gördükleri en yüksek seviyeye göre getirileri 8.5 kat ile 38 kat arasında değişiyor.Yine DaoMaker’da yapılan son satışlara bakıldığında getirilerin 54 kata kadar çıktığı görülüyor. Brokoli token'inda 12, Dark Frontiers’ta 19, Clearpool’da 18, Three Kingdoms’da 38, Heroes&Empires’da 54, Warena’da ise 23 kata varan kazançlar elde edildi. Ancak şunu hatırlatmakta fayda var, tüm ön satışlardan böyle yüksek getirilerin elde edilebileceğinin garantisi yok.Tüm kripto piyasası için geçerli olan kural, ihtiyacınız olmayan bir para ile yatırım yapmanız. Çünkü Squid Game token'ında olduğu gibi bir anda paranız ‘çöp’ olabilir.