20 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da aralarında Teknik Direktör Yücel İldiz, sekiz futbolcunun da bulunduğu 15 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.







Altay Kulübünden yapılan açıklamada, dün yapılan Covid-19 testlerinin ardından sekiz futbolcu, teknik direktör Yücel İldiz'in dışında ikişer teknik heyet, sağlık çalışanı ve idari personelinin testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.





Teknik Direktör İldiz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Covid-19 testim pozitif sonuçlanmış olup, izolasyon sürecim başladı. Herhangi bir şikayetim bulunmamaktadır. Takım olarak bunu da atlatacağımızdan hiçbir endişem yok. Daha gidecek çok yolumuz var. Çalışma arkadaşlarıma ve tüm hastalara acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.





Bu kişiler için Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili tedavi ve izolasyon protokolünün uygulandığı bildirildi. Altay, ligin 6. haftasında 21 Ekim'de saat 19.00'da Altınordu ile karşılaşacak.





Süper Lig'de de koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Ligde son olarak başkent temsilcisi Ankaragücü'nde koronavirüse rastlanıldı. Sarı lacivertliler, dördü futbolcu olmak üzere beş kişinin koronavirüse yakalandığını duyurdu.





Kulüpten paylaşılan açıklamada, "Takımımızın kadrosunda yer alan 4 futbolcu ve 1 teknik heyet personelimize görülen lüzum üzerine yapılan COVID-19 test sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır. Testleri pozitif çıkan teknik personel ve futbolcularımızın karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Futbolcu ve teknik personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.