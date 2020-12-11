20 gün içinde eşi, annesi, babası ve kardeşi...

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görev yapan 3 çocuk annesi hemşire Çiçek Çalışkan'ın, Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde coğrafya öğretmeni olan eşi Zülküf Çalışkan, 4 Kasım günü Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.





Çalışkan'ın eşinin ölümünden 4 gün sonra ise babası İskan Kaya, Koronavirüs'ten öldü. Eşi ve babasının yasını tutan hemşirenin, 20 Kasım'da Sermet Yalçın Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olan ağabeyi Muzaffer Kaya Korona'dan dolayı hayatını kaybetti.





23 Kasım'da ise annesi Hava Kaya yakalandığı Koronavirüs'ü atlatamadı.







Sevdiklerini art arda toprağa veren hemşire Çiçek Çalışkan (soldan 2'nci) ise yakalandığı Koronavirüs'ü gördüğü tedaviyle atlatıp, sağlığına kavuştu.