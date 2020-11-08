Samanyolu Haber /Gündem / 20 günlük şirketi ihalede keşfediverdi /08 Kasım 2020 11:36

20 günlük şirketi ihalede keşfediverdi

AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, okullarda dağıtılacak temizlik malzemesi ihalesinde doğal afetlerde kullanılan 21B maddesini kullanarak, ihaleyi, 20 gün önce kurulan bir şirkete verdi. CHP’li Meclis üyesi Uğur Kalkan, “20 gün önce kurulan firmayı yetkililer nasıl keşfetti?” diye sordu.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 27 Ağustos’ta doğal afet ve salgın hastalıklar gibi durumlarda kullanılan 21B maddesini dayanak yaparak, “Okullarda dağıtılacak temizlik malzemesi mal alımı işi” ihalesi açtı. İhaleyi 836 bin 250 TL bedelle Sunay Lojistik Hijyen Şirketi kazandı. 10 gün sürecek iş için belediye ve şirket 17 Eylül’de sözleşme imzaladı. Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre söz konusu şirket 7 Ağustos’ta kurulmuş görünüyor.

‘20 GÜNLÜK FİRMAYI NASIL KEŞFETTİLER?’

Cumhuriyet'in haberine göre ihale sürecini takip eden Gaziantep Şehitkamil Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Uğur Kalkan, “21 B maddesi AKP’li belediyelerin en sevdiği ihale yöntemlerinden bir tanesi. Covid -19 öncesinde de doğal afetler dışında bu maddeyi sık sık kullandılar. Sayıştay denetçileri bu durumları zaman zaman da raporlarına yazdılar. 20 gün önce kurulan firmayı yetkililer nasıl keşfetti çok merak ediyorum. Hangi teknik ve mali verilerini baz aldılar onu da çok merak ediyorum. Okullara yapılacak her türlü yardımı sonuna kadar destekliyoruz ama bizim sorguladığımız şey; 20 gün önce kurulan bir firmanın ihale başarısı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin bu firmayı nasıl keşfetti?” dedi.

‘KURULDUKTAN BU KADAR KISA SÜRE SONRA BÖYLE BİR İHALE ALMASI GARİP’

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Yılmaz Kireç de, “Bir firmanın kurulduktan bu kadar kısa bir zaman sonra böyle bir ihale almasını ben de garipsiyorum. Bu firma hangi verilere ve bu kadar kısa sürede hangi satışlarına bakılarak ihaleyi almıştır? Biz kimsenin ihale almasına veya iş yapmasına karşı değiliz. Sadece bir firmanın bu kadar kısa zamanda bu ihaleyi nasıl aldığını sorguluyoruz” diye konuştu.
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