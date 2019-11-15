20 Kasım'a kadar hepsi özgür kalsın!

SAMANYOLUHABER- 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü yaklaşırken Türkiye'de 864 bebek hapishanelerde zor şartlar altında anneleri ile birlikte rehin tutuluyor.





Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) insan hakları ihlallerine dikkati çekmek için Almanya'nın Bayern (Bavyera) eyaletine bağlı Ingolstadt şehrinde Ingomedya İnisiyatifi "Tutsak Bebeklere Özgürlük" kampanyası başlattı.





Urducadan İsapanyolcaya, Arapçadan Çinceye kadar 12 farklı dilde hazırlanan mesajlar kısa videolar halinde sosyal medyada paylaşılıyor.





Tutsak bebeklerin 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü evlerinde kutlaması için bütün dünyaya çağrıda bulunuluyor.





MESAJLARI ÇOCUKLAR SESLENDİRDİ

İngilizce ve Almanca altyazılı olarak hazırlanan mesajları çocuklar seslendirdi. Kamera karşısına geçen çocuklar kısa cümlelerle Türkiye'de özellikle annelerin ve bebeklerin mağduriyetini ifade etmeye çalıştı.





Mesajlarda cezaevlerinde bebeklerin iyi beslenemediği, bir çocuğun en büyük ihtiyaçı olan oyun alanı ve oyuncaklardan mahrum kaldığı dile getiriliyor.





Kampanyaya birçok sosyal medya kullanıcısı şimdiden destek verdi. Ignomedya İnisiyatifi'nden yapılan açıklamada, "Dileriz çocukları kadar masum olan anneler de biran önce özgürlüklerine kavuşurlar ve bu zulüm dönemi son bulur." ifadeleri kullanıldı.







#864BebekHapiste etiketi ile hazırlanan kampanyaya Ignomedya İnisiyatifi'nin resmi Twitter hesabından ulaşılabilir.



