'20 kat vaka' iddiasını Sağlık Bakanı üstü kapalı kabul etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının seyrine ilişkin olarak yaptığı açıklamada "vaka sayısının gizlendiği" eleştirilerine yanıt verirken "pozitif çıkan her kişinin hasta değil vaka olduğu" vurgusu yaparak, "Bizim verdiğimiz ‘hasta’ sayısı" dedi. Koca, "Her vaka hasta değildir, testi pozitif olup semptom göstermeyen var. Bunlar çoğunluğu oluşturuyor. Günlük verilen, daha doğrusu hasta sayısı sadece hastaneye yatan hasta sayısı değildir. Hasta olarak semptomu olan kişilerden bahsediyoruz. Semptomu olan, hastanede yatmayan ve yatan kişileri günlük hasta sayısı olarak vermiş oluyoruz. Bizim verdiğimiz günlük hasta sayısı, zaten 29 Temmuz'dan itibaren günlük hasta sayısı olarak verdik. Verdiğimiz bilgi bu" diye konuştu.







KABUL ETMİŞ OLDU





CHP'li Murat Emir, Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi'ne girilen verilere dayanarak bulunduğu "10 Eylül günü 157 bin 975 kişiye Koronavirüs testi yapıldı. Bu testlerden 29 bin 377'i pozitif çıktı" iddiasına yanıt vermediğini söyledi.







Twitter'dan açıklama yapan Emir, "Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi. Üstüne, belirti göstermeyen vakaların tabloya dahil edilmediğini de belirterek, iddiamızı doğrulamış oldu. 'Tarih yok' dediğiniz belgenin de tarihini işaretledik, buradan bakabilirsiniz" diye yazdı.







TTB: 6 AYDIR BUNU SÖYLÜYORDUK





Bu arada süreç boyunca Sağlık Bakanlığı'nın şeffaf bir yönetim sergilemediğini ve gerçekleri gizlediğini belirten Türk Tabipleri Birliği (TTB) bu açıklamanın ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, belirti göstermeyen ama testi pozitif çıkan vakaların günlük açıklanan tabloda yer almadığını açıkladı. 6 aydır bunu söylüyorduk. Süreci şeffaf yürütmediniz. Gerçekleri gizlediniz. Salgının yayılmasına engel olmadınız. #vakasayısıkaç" denildi.





