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20 Mart 2021 Covid-19 Türkiye tablosu

Türkiye'de Covid-19 salgınında bugün 95 kişi yaşamını yitirdi, 958'i hasta olmak üzere toplam 21 bin 61 yeni vaka tespit edildi.

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Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte 190 bin 129 Covid-19 testi yapıldı, 21 bin 61 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 958 oldu.

Son 24 saatte 18 bin 815 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 807 bin 572'ye yükseldi.

Test sayısı 36 milyon 165 bin 468'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 992 bin 694, vefat sayısı 29 bin 959, ağır hasta sayısı 1538 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.




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