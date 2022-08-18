Karar gazetesinin ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, Türkiye’nin rezervlerinde en az 15 milyar dolarlık bir artış olduğunu söyledi. Kahveci, bu paranın kaynağının belirsiz olduğunu söylerken “Bir ülkeden ülkemize bu kadar yoğun bir para trafiği oluyorsa bu akış ne kadar şeffaf?” diye sordu.





İbrahim Kahveci’nin “Bu 20 milyar dolar nereden geldi?” başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:





Merkez Bankası verisini Uğur Gürses paylaştı. 26 Temmuz haftasında 98.984 milyon dolar olan brüt döviz rezervi 09 Ağustos haftasında 112.040 milyon dolara yükseldi. Yaklaşık 13 milyar dolar rezerv artışı var. Bu hesapta parite etkisi yapılmadı; çünkü aynı zaman diliminde parite yatay bir seyir izledi.

BDDK verisine göre de 22 Temmuz haftasında 233,4 milyar dolar olan yabancı para mevduatları 11 Ağustos itibari ile 241,7 milyar dolara yükseldi.

Yaklaşık artış 20 milyar dolar ama tekrar edelim burada parite etkisi hesaplanmadığı gibi bir de iç içe geçme durumu var. Onu da şöyle izah edeyim: Mesela bankaya 10 milyar dolar geldi... Banka bunun yaklaşık %25’ini MB’ye mevduat karşılığı olarak gönderiyor. Bankada o 10 milyar dolar gözükürken ayrıca MB’de de 2,5 milyar dolar rezerv artışı gözüküyor.

Nereden bakarsak bakalım en az 15 milyar dolarlık bir yabancı para artışı yaşanmış. Bu para nereden gelmiş olabilir?