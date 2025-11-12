20 şehit vardı; düşen uçağın kara kutusu bulundu

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait kargo uçağı Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelirken Azerbaycan-Gürcistan sınırında düştü. Milli Savunma Bakanlığı, uçakta bulunan 20 askerin şehit olduğunu duyurdu. Gürcistan medyası, enkazın olduğu ve ekiplerin çalışmasının devam ettiği bölgede uçağın kara kutusuna ulaşıldığını aktardı. Kara kutu incelemesiyle olayın nasıl meydana geldiğine dair sorulara yanıt bulunması bekleniyor.



Enkaz alanında konuşan Gürcistan İçişleri Bakanı Geka Geladze, 18 şehidimizin bulunduğunu, 2 şehidimizin naaşının arandığını belirtti. Geladze, Türk yetkillilerin de katılımıyla geceden itibaren arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Geladze, 4 şehit askerin uçağın pilot kabininde bulunduğunu da aktardı.