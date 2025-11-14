20 şirkete daha kayyım atandı!

Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 04 Kasım 2025 tarihli kararlar kapsamında Investco Holding Anonim Şirketine kayyım atamıştı.





NİHAT ÖZÇELİK TUTUKLANMIŞTI

Manipülasyonlar nedeniyle şirketin yöneticilerinden Nihat Özçelik ve birlikte hareket eden kişiler de tutuklanmıştı.





Kayyımlık faaliyetleri çerçevesinde yapılan incelemelerde; Investco Holding çatısı altında faaliyet gösteren grup şirketlerin yönetim organlarının soruşturmada şüpheli sıfatıyla bulunduğu, tutuklu olan üyelerin görevlerini ifa edemediği, bir kısım yöneticilerin görevinden istifa etmesi nedeniyle kurulların oluşamadığı, kamuoyu bildirimleri ve resmi yazışmaların dahi akamete uğradığı, ticari faaliyetlerin aksaklık yaşadığı belirlendi.





Son olarak; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın terörizmin finansmanı ve aklama suçları kapsamında yürüttüğü soruşturma kapsamında, Investco Holding çatısı altında faaliyet gösteren 20 grup şirketinin yönetimine TMSF kayyım olarak atandı.





Şirketlerde tutuklu yöneticiler, istifalar ve işleyişte yaşanan aksaklıklar nedeniyle ticari faaliyetlerin durma noktasına geldiği belirtildi.





İşte o 20 şirket:





1-) Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.





2-) Verusa Holding A.Ş.





3-) Verusaturk Girişim Sermayesi Yat. Ortaklığı A.Ş.





4-) İnnosa Teknoloji A.Ş





5-) Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi Ve Ticaret A.Ş.





6-) Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.





7-) Pan Teknoloji A.Ş.





8-) Şişli Enerji A.Ş.





9-) Ortaköy Enerji A.Ş.





10-) Standard Boksit A.Ş.





11-) Ata Elektrik Enerjisi A.Ş





12-) Galata Altın İşletmeleri A.Ş.





13-) Core Engage Yazılım Anonim Şirketi





14-) Zeroone Interactive Yazılım Anonim Şirketi





15-) Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.





16-) Uzertaş Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi





17-) Rem Girişim Sermayesi Yat. Ortaklığı A.Ş.





18-) Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş.





19-) Probel Yazılım Ve Bilişim Sistemleri A.Ş.





20-) Vektora Yazılım Teknolojileri Anonim Şirketi





NE OLMUŞTU?

5 Kasım'da, haklarında "Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet" ve "kara para aklama" suçlarına ilişkin soruşturma yürütülen Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’nin malvarlıklarına el konulmuştu. Ayrıca iki holdinge TMSF kayyım olarak atanmıştı.