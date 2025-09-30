20 ton domates bir tane iPhone 17 ediyor

Nefes’in haberine göre uzmanlar, bu hesaplamaların çiftçinin gübre, mazot, işçilik ve ilaçlama gibi girdi maliyetlerini hiç karşılamadan sadece tarladan çıkış fiyatı üzerinden yapıldığına dikkat çekiyor.





Pamuk (31 TL/kg): Yaklaşık 2.5 ton





Dünya genelinde merakla beklenen akıllı telefonlar, Türkiye’de yüksek enflasyon ve düşük tarım ürünleri fiyatları nedeniyle üreticiler için bir “lüks” göstergesi haline geldi. En düşük fiyatlı iPhone 17 (256 GB) modelinin 80 bin TL, en üst seviye iPhone Pro Max (2 TB) modelinin ise 220 bin TL’den satılması, çiftçilerin bu cihazlara ulaşmasının ne kadar zor olduğunu ortaya koyuyor.Maliyetlerini hesaba katmadığı varsayılan bir çiftçinin, 80 bin TL’lik en düşük model iPhone 17’yi alabilmesi için satması gereken ürün miktarları şöyle:Salçalık Domates (4 TL/kg): 20 tonYağlık Zeytin (40 TL/kg): 2 tonYağlık Biber (10 TL/kg): 8 tonBuğday (14 TL/kg): Yaklaşık 5.7 ton220 bin liralık en yüksek model iPhone Pro Max’e ulaşmak, çiftçiler için çok daha büyük bir fedakârlık gerektiriyor:Salçalık Domates: 55 tonYağlık Zeytin: 5.5 tonBuğday: 15.7 tonKarpuz (30 kuruş/kg): Yaz aylarındaki en düşük fiyat baz alındığında 733 ton ürün satılması gerekiyor. Bu da yaklaşık 30 tır dolusu karpuza denk geliyor.