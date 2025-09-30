Samanyolu Haber /Gündem / 20 ton domates bir tane iPhone 17 ediyor /30 Eylül 2025 22:39

20 ton domates bir tane iPhone 17 ediyor

En düşük fiyatlı iPhone 17 (80 bin TL) için bir domates üreticisinin 20 ton, en yüksek model (220 bin TL) için ise bir karpuz üreticisinin 733 ton ürün satması gerekiyor.

Dünya genelinde merakla beklenen akıllı telefonlar, Türkiye’de yüksek enflasyon ve düşük tarım ürünleri fiyatları nedeniyle üreticiler için bir “lüks” göstergesi haline geldi. En düşük fiyatlı iPhone 17 (256 GB) modelinin 80 bin TL, en üst seviye iPhone Pro Max (2 TB) modelinin ise 220 bin TL’den satılması, çiftçilerin bu cihazlara ulaşmasının ne kadar zor olduğunu ortaya koyuyor.

Nefes’in haberine göre uzmanlar, bu hesaplamaların çiftçinin gübre, mazot, işçilik ve ilaçlama gibi girdi maliyetlerini hiç karşılamadan sadece tarladan çıkış fiyatı üzerinden yapıldığına dikkat çekiyor.

80 BİN TL’LİK TELEFON İÇİN KAÇ TON ÜRÜN GEREKLİ?

Maliyetlerini hesaba katmadığı varsayılan bir çiftçinin, 80 bin TL’lik en düşük model iPhone 17’yi alabilmesi için satması gereken ürün miktarları şöyle:

Salçalık Domates (4 TL/kg): 20 ton

Yağlık Zeytin (40 TL/kg): 2 ton

Yağlık Biber (10 TL/kg): 8 ton

Buğday (14 TL/kg): Yaklaşık 5.7 ton

Pamuk (31 TL/kg): Yaklaşık 2.5 ton

EN YÜKSEK MODEL İÇİN 30 TIR KARPUZ

220 bin liralık en yüksek model iPhone Pro Max’e ulaşmak, çiftçiler için çok daha büyük bir fedakârlık gerektiriyor:

Salçalık Domates: 55 ton

Yağlık Zeytin: 5.5 ton

Buğday: 15.7 ton

Karpuz (30 kuruş/kg): Yaz aylarındaki en düşük fiyat baz alındığında 733 ton ürün satılması gerekiyor. Bu da yaklaşık 30 tır dolusu karpuza denk geliyor.
