20 ton domates bir tane iPhone 17 ediyor

Nefes’in haberine göre uzmanlar, bu hesaplamaların çiftçinin gübre, mazot, işçilik ve ilaçlama gibi girdi maliyetlerini hiç karşılamadan sadece tarladan çıkış fiyatı üzerinden yapıldığına dikkat çekiyor.
80 BİN TL’LİK TELEFON İÇİN KAÇ TON ÜRÜN GEREKLİ?
Maliyetlerini hesaba katmadığı varsayılan bir çiftçinin, 80 bin TL’lik en düşük model iPhone 17’yi alabilmesi için satması gereken ürün miktarları şöyle:
Salçalık Domates (4 TL/kg): 20 ton
Yağlık Zeytin (40 TL/kg): 2 ton
Yağlık Biber (10 TL/kg): 8 ton
Buğday (14 TL/kg): Yaklaşık 5.7 ton
Pamuk (31 TL/kg): Yaklaşık 2.5 ton
EN YÜKSEK MODEL İÇİN 30 TIR KARPUZ
220 bin liralık en yüksek model iPhone Pro Max’e ulaşmak, çiftçiler için çok daha büyük bir fedakârlık gerektiriyor:
Salçalık Domates: 55 ton
Yağlık Zeytin: 5.5 ton
Buğday: 15.7 ton
Karpuz (30 kuruş/kg): Yaz aylarındaki en düşük fiyat baz alındığında 733 ton ürün satılması gerekiyor. Bu da yaklaşık 30 tır dolusu karpuza denk geliyor.