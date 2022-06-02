Samanyolu Haber /Dünya / 20 yaşındaki gurbetçi Almanya'yı 5,7 milyon euro dolandırdı /02 Haziran 2022 17:38

20 yaşındaki gurbetçi Almanya'yı 5,7 milyon euro dolandırdı

Almanya'da hayali Covid-19 test merkezi kuran 20 yaşındaki Türkiye kökenli Emre C, 492 bin sahte test ile Alman devletinden 5,7 milyon euro aldı. Büyük vurgun Emre C'nin hesabındaki para artışından tespit edildi.

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Fransa Postası'nın haberine göre, Freiburg kentinde yaşayan Emre C. sık sık gittiği bir barın adresini Almanya Yasal Sağlık Sigortası Hekimler Derneği'ne (KVBW) hayali test merkezi olarak bildirerek derneğe kayıt yaptırdı.

800 euro aylık maaşla stajyer olarak çalıştığı belirtilen Emre C. bildirdiği 492 bin testin karşılığında devletten 5,7 milyon euro para aldı.

 Kısa sürede milyonlarca Euro'ya ulaşan paranın Emre C.’nin kişisel hesabına aktarıldığını gözlemleyen banka yetkilileri durumu polise bildirdi. Yapılan araştırmada Türkiye kökenli gencin sahtekarlığı gün yüzüne çıkarıldı.

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Emre C.’nin bu yolla elde ettiği paranın tamamının geri alındığı öğrenildi.  

Pazartesi günü çıkarıldığı mahkemede suçlu bulunan 20 yaşındaki genç 1500 euro para cezasına çarptırıldı. 
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