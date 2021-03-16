Samanyolu Haber /Dünya / 20 yıl sonra bir ilk! /16 Mart 2021 15:54

20 yıl sonra bir ilk!

Almanya’nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı’nı işleten Fraport firması, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamaları sonucu 2020’de 20 yıl sonra ilk kez zarar açıkladı.

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Fraport, 2020’ye ilişkin finansal sonuçlarını internet sitesinde açıkladı. Buna göre, Fraport’un gelirleri, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 55.4 düşerek 1.45 milyar euroya geriledi. Şirketin geçen yılki zararı da 690 milyon euro olarak açıklandı. Açıklamaya göre, Frankfurt Havalimanı’nın 2020’de ağırladığı yolcu sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 73.4 azalarak 18.8 milyona geriledi. Şirket, bu yıl yolcu sayısının 20 ila 25 milyon arasında olmasını bekliyor.

Stefan Schulte, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2020’de havacılık sektörünün Kovid-19 salgınından çok etkilendiğini belirterek, “Yine de şimdi tünelin sonunda ışığı görüyoruz. Aşının yaygınlaştırılması ve daha fazla test seçeneği, en geç bu yazdan itibaren hava trafiğinin toparlanması için ön şartları sağlıyor” ifadesini kullandı. Fraport, geçen yıl için temettü ödemesini iptal etmek zorunda kalmıştı. Şirket, bu yıl sonuna kadar 4 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.
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