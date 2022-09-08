Samanyolu Haber /Gündem / "20 yıldır tek şaşırdığım konu" /08 Eylül 2022 00:30

"20 yıldır tek şaşırdığım konu"

Komedyen Cem Yılmaz'ın abisi Can Yılmaz, Veliefendi Hipodromu'yla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

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Rant imkanı olan alanların bir şekilde imara açılmasıyla sık sık tartışmalı projeler gündeme gelirken, bu konuyla ilgili dikkat çeken bir mesaj da komedyen Cem Yılmaz'ın abisi Can Yılmaz'dan geldi.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki Marmara sahiline yakın bir konumda yer alan Veliefendi Hipodromu'yla ilgili bir mesaj paylaşan Can Yılmaz, "20 yıldır tek şaşırdığım konu, Veliefendi’nin hâlâ yerinde olması." ifadelerini kullandı.

Can Yılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:

20 yıldır tek şaşırdığım konu, Veliefendi’nin hâlâ yerinde olması. Şu an’a kadar, “Atlar Çorlu’da koşsa ne fark eder” denmemesi ilginç bir vakadır.

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